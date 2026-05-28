Brasil recibió una noticia que encendió las alarmas a pocas semanas del Mundial 2026. Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en el gemelo y podría perderse el debut en la Copa del Mundo ante Marruecos.

El atacante del Santos se sometió a exámenes médicos tras llegar a la concentración de la ‘Canarinha’ y la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la gravedad de la lesión. “Se espera que en dos o tres semanas esté recuperado”, explicó Rodrigo Lasmar, médico de la CBF.

La lesión dejará a Neymar fuera de los amistosos preparatorios previos al Mundial. Además, su presencia frente a Marruecos, partido programado para el 13 de junio, dependerá de cómo evolucione físicamente en los próximos días. Brasil enfrentará luego a Haití el 19 de junio.

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou a lesão muscular de grau 2 na panturrilha de Neymar e que sua recuperação deve durar de duas a três semanas.#selecaobrasileira pic.twitter.com/JuQZavL7Za — ge (@geglobo) May 28, 2026

El diagnóstico sorprendió porque Santos había informado inicialmente que el futbolista solo sufría un edema en la pantorrilla. Incluso, el club paulista aseguró que Neymar llegaría apto para entrenar con la selección desde el 27 de mayo, algo que finalmente no ocurrió.

En Brasil hay preocupación por el estado físico de su principal figura. Neymar apunta a disputar un nuevo Mundial con la ‘Verdeamarela’, pero ahora deberá enfocarse en recuperarse a tiempo para no perderse el arranque del torneo más importante del fútbol.

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