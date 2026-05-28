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¡Alarma en Brasil! Neymar sufre lesión muscular y se perdería el debut en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images).
¡Alarma en Brasil! Neymar sufre lesión muscular y se perdería el debut en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images).
Por Redacción EC

Brasil recibió una noticia que encendió las alarmas a pocas semanas del Mundial 2026. Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en el gemelo y podría perderse el debut en la Copa del Mundo ante Marruecos.

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