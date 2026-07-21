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Resumen

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Fabián Ruiz se proclamó campeón del mundo y lo celebró con su madre. (Foto: Agencias)
Fabián Ruiz se proclamó campeón del mundo y lo celebró con su madre. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Cuando el árbitro señaló el final de la final del Mundial 2026 y España se proclamó campeona del mundo, millones de personas vieron a Fabián Ruiz celebrar con la medalla colgada al cuello. Pero detrás de esa sonrisa había una historia de sacrificio que comenzó mucho antes de los estadios llenos y los títulos. En las gradas, o quizás frente a un televisor, una mujer entendía mejor que nadie el significado de ese momento. Era Chari Peña, su madre, quien durante años limpió vestuarios y gradas del Real Betis para que su hijo pudiera perseguir el sueño de ser futbolista. Horas después del título, Fabián compartió una fotografía con ella y una frase que resumió toda una vida: “Mamá, todo valió la pena”.

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