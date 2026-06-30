Orlando Gill fue la figura en la definición por penales que le dio la clasificación a Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Orlando Gill fue la figura en la definición por penales que le dio la clasificación a Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Orlando Gill, arquero de Paraguay, vive un momento de ensueño tras la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. El guardameta fue la figura de su selección en la definición por penales contra Alemania y todavía le cuesta dimensionar la hazaña conseguida en la Copa del Mundo.

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