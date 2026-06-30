Orlando Gill, arquero de Paraguay, vive un momento de ensueño tras la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. El guardameta fue la figura de su selección en la definición por penales contra Alemania y todavía le cuesta dimensionar la hazaña conseguida en la Copa del Mundo.

"Tapar el primer penal en un Mundial, más contra Alemania, es un orgullo para mí. En ese momento no sabía qué sensación tener. Estoy muy contento. Hay muchas emociones que están pasando por mi cabeza", expresó Gill en declaraciones para Conmebol en zona mixta.

El arquero guaraní reveleó que, tras salir airoso en la tanda de penales, recibió millones de mensajes. “Estoy asimilando, recibiendo millones de mensajes. Es un quilombo en mi cabeza, pero la verdad muy contento”, apuntó.

La emoción de Orlando Gill por su jornada soñada en la #CopaMundialFIFA 🇵🇾 pic.twitter.com/XDuvwFT850 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 30, 2026

Asimismo, Gill fue elegido como la figura del partido por la FIFA, pues su participación fue clave atajando los penales de Kai Havertz y Nick Woltemade. Además, Jonathan Tah falló su disparo. “Me llevé el premio al mejor jugador. Hoy cayó de todo. Salió muy bien por suerte”, comentó.

Por último, el arquero paraguayo dedicó la hazaña a todo Paraguay. “Esto va dedicado para todos. Para todo el pueblo paraguayo, para toda mi familia. Vale millones esa tapada y la verdad muy contento en lo personal”, sostuvo.

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