Países Bajos ya tiene lista definida para el Mundial 2026. Ronald Koeman presentó a los convocados de la ‘Naranja Mecánica’ para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con Frenkie de Jong como uno de los nombres principales del plantel.

El mediocampista del Barcelona encabeza una convocatoria en la que también destaca la presencia de Memphis Depay, delantero del Corinthians, además del regreso de Marten de Roon, quien no era llamado desde hace más de dos años. También aparecen los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer.

Entre las principales ausencias figuran Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida. Sobre el lateral del Bayer Leverkusen, Koeman explicó que la decisión se debe a sus constantes problemas físicos durante la temporada. “Es una cuestión física”, señaló el entrenador neerlandés.

Koeman también elogió a Summerville, uno de los nombres nuevos de la lista. “No es una sorpresa, ya quería convocarlo antes, pero estaba lesionado. Ahora volvió y me gustan los jugadores fiables”, comentó el técnico sobre el extremo que logró recuperarse en el tramo final de la temporada.

Países Bajos integrará el Grupo F del Mundial 2026 y debutará el 14 de junio frente a Japón. Luego enfrentará a Suecia el 20 y cerrará la fase de grupos ante Túnez el 25, en una zona que aparece como una de las más parejas del torneo.

Convocados de Paíse Bajos para el Mundial 2026

Arqueros: Bart Verbruggen (Brighton/ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER), Robin Roefs (Sunderland/ING).

Defensas: Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA), Mats Wieffer (Brighton/ING), Virgil Van Dijk (Liverpool/ING), Jurrien Timber (Arsenal/ING), Jan Paul Van Hecke (Brighton/ING), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Micky van de Ven (Tottenham/ING), Nathan Ake (Manchester City/ING).

Volantes: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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