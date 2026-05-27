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Países Bajos anunció su lista para el Mundial 2026 con Frenkie de Jong y Memphis Depay. (Foto: AFP)
Países Bajos anunció su lista para el Mundial 2026 con Frenkie de Jong y Memphis Depay. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Países Bajos ya tiene lista definida para el Mundial 2026. Ronald Koeman presentó a los convocados de la ‘Naranja Mecánica’ para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con Frenkie de Jong como uno de los nombres principales del plantel.

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