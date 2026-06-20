La goleada de Países Bajos sobre Suecia (5-1) por la segunda fecha del Mundial 2026 quedó marcada como un resultado histórico. Más allá de los tres puntos obtenidos, el equipo neerlandés alcanzó una cifra inédita en la Copa del Mundo: 14 partidos consecutivos sin perder, el invicto más largo en la historia del torneo.

La última derrota de Países Bajos en un Mundial ocurrió hace casi 16 años. Fue el 11 de julio de 2010, en Johannesburgo, cuando España venció a la ‘Naranja Mecánica’ en la final de Sudáfrica 2010 con el recordado gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 del tiempo suplementario.

Desde aquella vez, el conjunto europeo no volvió a perder en una Copa del Mundo, aunque tampoco logró disputar una nueva final. En Brasil 2014 terminó tercero luego de una campaña invicta con cinco triunfos y dos empates, antes de caer ante Argentina en semifinales por penales.

Tras quedar fuera de Rusia 2018, Países Bajos regresó en Qatar 2022 y nuevamente mantuvo su condición de invicto. Sumó tres victorias y dos empates, pero volvió a despedirse del torneo en cuartos de final frente a la selección argentina, otra vez en penales.

El Mundial 2026 comenzó con un empate ante Japón y una contundente victoria frente a Suecia, resultados que permitieron a los neerlandeses llegar a los 14 partidos sin derrotas y superar la marca histórica de la Brasil de Pelé, que había mantenido el récord durante más de seis décadas.

Hasta antes de este torneo, la racha más extensa pertenecía a la selección brasileña que conquistó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Aquel equipo acumuló 12 partidos invicto entre ambos campeonatos y sumó un triunfo más en Inglaterra 1966 antes de caer ante Hungría.

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