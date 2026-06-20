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Países Bajos rompe récord histórico de Brasil de Pelé y logra el mayor invicto en los Mundiales. (Foto: Getty Images)
Países Bajos rompe récord histórico de Brasil de Pelé y logra el mayor invicto en los Mundiales. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La goleada de Países Bajos sobre Suecia (5-1) por la segunda fecha del Mundial 2026 quedó marcada como un resultado histórico. Más allá de los tres puntos obtenidos, el equipo neerlandés alcanzó una cifra inédita en la Copa del Mundo: 14 partidos consecutivos sin perder, el invicto más largo en la historia del torneo.

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