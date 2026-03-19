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Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026: precios y dónde comprarlo. (Foto: Panini)
Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026: precios y dónde comprarlo. (Foto: Panini)
Por Redacción EC

"¡La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos!“, así anunció Panini el lanzamiento en Perú del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección que acompañará el torneo más grande que se haya jugado.

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