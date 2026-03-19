"¡La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos!“, así anunció Panini el lanzamiento en Perú del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección que acompañará el torneo más grande que se haya jugado.

Esta nueva edición marcará un antes y un después en la historia del torneo. Será el primer Mundial con 48 selecciones participantes y también el primero con tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, una sede continental sin precedentes.

Para reflejar esa magnitud, el álbum Panini tendrá 112 páginas y 980 figuras. Será un diseño renovado que reúne a las grandes potencias del fútbol y a las nuevas figuras que buscan brillar en el torneo.

Así es el nuevo álbum oficial de Panini para el Mundial 2026.

¿Qué novedades trae el álbum Panini?

Además, para este Mundial, los coleccionistas en el Perú tendrán acceso a una edición nunca antes vista en el país: el álbum de Tapa Dura Gold, una versión ultra limitada pensada para los verdaderos fanáticos y grandes coleccionistas. Esta edición especial se suma a los ya tradicionales formatos de tapa blanda y tapa dura, elevando la experiencia de colección a un nivel aún más exclusivo.

Asimismo, en esta edición vuelven las figuras invaluables que prometen encender la emoción entre los coleccionistas: los “Stickers Extra”, figuritas especiales insertadas aleatoriamente en los sobres. Serán 20 stickers únicos de jugadores en acción, disponibles en cuatro variantes de color, lo que convertirá su búsqueda en una verdadera caza del tesoro para los hinchas.

“El álbum Panini sigue siendo una tradición que une generaciones. En un mundo dominado por pantallas y contenido digital, abrir sobres, pegar figuritas e intercambiarlas con amigos sigue siendo una experiencia que conecta a familias y fanáticos del fútbol”, expresó Oscar Pizarro, Gerente General de Tai Loy, distribuidor principal del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡La cuenta regresiva está en marcha! Esta cantidad de días falta para que empiece el Mundial 2026: ¿estás listo para la locura futbolera? | Foto: PA Images

¿Cuánto cuesta el álbum Panini y dónde comprarlo?

El lanzamiento en Perú tendrá dos momentos importantes para los coleccionistas:

Preventa digital: desde el 1 de abril

desde el 1 de abril Lanzamiento oficial y entrega física: 5 de mayo desde las 00:00 horas

El álbum oficial de la Copa Mundial estará disponible en la red de distribuidores autorizados de Panini: Tai Loy, Líbero, Tottus, Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Ripley, Falabella, Tambo, Oxxo, Listo, Repsol, Apuesta Total, Ava Point, Rappi, Pedidos Ya, Berlin, Pruni, Aral y Dragonay con diferentes opciones en para los hinchas:

Sobre con 7 stickers: S/ 4.20

S/ 4.20 Álbum tapa blanda: S/ 9.90

S/ 9.90 Álbum tapa dura de colección: S/ 49.90

S/ 49.90 Álbum tapa dura Gold: S/ 99.90

S/ 99.90 Paquete con 104 sobres: S/ 420.00

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