Panini sorprende con estampas gigantes de Pelé y Maradona rumbo al Mundial 2026.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya se vive en las calles y no solo en los estadios. La editorial Panini sorprendió con una exposición que convierte sus clásicas figuritas en piezas gigantes, instaladas en pleno Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. La iniciativa mezcla nostalgia, fútbol y espacio urbano en una experiencia abierta al público.

La muestra, llamada “Estampas Monumentales”, reúne 15 cromos a gran escala que recorren distintas ediciones de la Copa del Mundo. Entre las figuras destacan leyendas como Pelé, Diego Maradona y Franz Beckenbauer, íconos que marcaron generaciones dentro y fuera de la cancha.

Cada pieza alcanza más de dos metros de altura y representa a futbolistas que dejaron huella en la historia mundialista. La exposición transforma la avenida en una galería al aire libre, donde el público puede caminar entre recuerdos del fútbol y revivir la emoción de llenar un álbum.

¡Espectacular! 🇧🇷



Edson Arantes Do Nascimento Pelé es el primer crack de las Estampas Monumentales de Panini, de la edicion de México 1970 pic.twitter.com/cCnMhbKbvu — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 3, 2026

La iniciativa no es casual. Panini, que acompaña a la Copa del Mundo desde México 1970, vuelve a apostar por la conexión emocional con los hinchas. Sus álbumes han sido parte de la cultura futbolera durante décadas, y ahora trasladan esa experiencia al espacio público en formato monumental.

La exposición estará disponible hasta fines de mayo en Ciudad de México y luego recorrerá otras sedes mundialistas del país. Más que una muestra, es una señal de lo que se viene: el Mundial 2026 ya empezó a sentirse, y esta vez también se vive fuera de las canchas.

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