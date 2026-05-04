Resumen

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Panini sorprende con estampas gigantes de Pelé y Maradona rumbo al Mundial 2026.
Panini sorprende con estampas gigantes de Pelé y Maradona rumbo al Mundial 2026.
Por Redacción EC

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya se vive en las calles y no solo en los estadios. La editorial Panini sorprendió con una exposición que convierte sus clásicas figuritas en piezas gigantes, instaladas en pleno Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. La iniciativa mezcla nostalgia, fútbol y espacio urbano en una experiencia abierta al público.

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