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La contundente respuesta de Pipo Gorosito a Gary Neville por sus críticas al Cuti Romero y Lisandro Martínez
La contundente respuesta de Pipo Gorosito a Gary Neville por sus críticas al Cuti Romero y Lisandro Martínez
Por Marco Quilca León

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse también en el terreno de las declaraciones. Después de que Gary Neville cuestionara el nivel defensivo de Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, Néstor Gorosito -extécnico de Alianza Lima- reaccionó con una respuesta explosiva que rápidamente se volvió viral. “Pedazo de tronco”, disparó el exentrenador argentino al referirse al histórico lateral del Manchester United, dejando en claro su molestia por los comentarios del inglés.

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