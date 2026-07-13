La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse también en el terreno de las declaraciones. Después de que Gary Neville cuestionara el nivel defensivo de Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, Néstor Gorosito -extécnico de Alianza Lima- reaccionó con una respuesta explosiva que rápidamente se volvió viral. “Pedazo de tronco”, disparó el exentrenador argentino al referirse al histórico lateral del Manchester United, dejando en claro su molestia por los comentarios del inglés.

Gorosito no se limitó a una frase aislada. En su análisis, defendió con firmeza a los dos centrales argentinos y recordó que ambos han demostrado su jerarquía tanto en la selección como en el fútbol europeo. “El único que sabía hacer era lateral”, agregó sobre Neville, minimizando la autoridad del exfutbolista para cuestionar a una dupla que considera entre las mejores del torneo. La respuesta generó una inmediata repercusión en los medios argentinos y encendió aún más el clima previo al choque entre ambas selecciones.

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES... NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



🤣 La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



⚡ #ESPNMundial

📺… pic.twitter.com/L0zuTmLlEa — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

Las críticas de Neville habían apuntado especialmente a ciertos riesgos que asumen Romero y Lisandro Martínez en la salida desde el fondo. Sin embargo, para Gorosito esos cuestionamientos desconocen el estilo de juego que caracteriza a la selección de Lionel Scaloni. El exvolante sostuvo que ambos defensores son fundamentales para la construcción ofensiva del equipo y que su capacidad para jugar con la pelota es una de las grandes fortalezas de la Albiceleste.

El cruce refleja la creciente tensión alrededor de una semifinal cargada de historia. Argentina llega como vigente campeona del mundo y con una defensa que ha sido clave en los momentos decisivos del torneo, mientras Inglaterra confía en figuras como Jude Bellingham y Harry Kane para volver a una final mundialista. En ese contexto, las palabras de Neville y la reacción de Gorosito añadieron un ingrediente extra a una rivalidad que trasciende lo futbolístico.

“Tienen a Cristian Romero у Lisandro Martínez que entre los dos regalan un gol por partido...



Yo los llamo la MEJOR-PEOR PAREJA DE CENTRALES DEL MUNDO porque por momentos son extraordinarios у, al instante, pasan de lo sublime AL RIDÍCULO”.



Gary Neville. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😳🇦🇷 pic.twitter.com/2I4Y80YEzu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 13, 2026

Como suele ocurrir en este tipo de partidos, cualquier declaración adquiere una dimensión mayor. Y si algo dejó claro Pipo Gorosito es que no estaba dispuesto a permitir cuestionamientos sin respuesta hacia dos de los pilares defensivos de la selección argentina. Su frase, tan directa como polémica, ya forma parte de la antesala de una semifinal que promete máxima intensidad dentro y fuera del campo.

*******

SOBRE EL AUTOR