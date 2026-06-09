Pedri vivió una noche muy especial en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla durante la victoria de España sobre Perú. Minutos antes del partido, mientras esperaba en el túnel de salida, un grupo de pequeños aficionados mexicanos le pidió que hiciera el gesto de su ya clásico festejo. El volante español no dudó en cumplirles el deseo y repitió la celebración después de marcarle a la selección peruana. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y terminó de confirmar el enorme cariño que existe por el jugador en México.
Tras su gol, gran parte del estadio comenzó a corear “Pedri, Pedri, Pedri”, en una escena que sorprendió incluso al propio futbolista español. El mediocampista del Barcelona fue una de las figuras más aplaudidas de la noche en Puebla.
Luego del encuentro, Pedri agradeció el cariño de la afición mexicana y confesó que no esperaba semejante recibimiento. “No sabía que me querían tanto en México. Dar las gracias a todos”, declaró emocionado tras el partido.
El jugador también aprovechó para destacar la asistencia de Ferran Torres en la jugada del gol. “Menudo balón me ha puesto”, comentó entre risas, dejando ver la buena conexión que mantiene con sus compañeros en la selección española.
Por último, agradeció las muestras de cariño de los mexicanos: “Darle las gracias a la afición que coreó mi nombre. Siempre es bonito que canten por ti”, apuntó el volante español.
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