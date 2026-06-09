Resumen

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Pedri protagonizó tierno momento con niños mexicanos previo al Perú vs España. (Foto: AFP)
Pedri protagonizó tierno momento con niños mexicanos previo al Perú vs España. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Pedri vivió una noche muy especial en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla durante la victoria de España sobre Perú. Minutos antes del partido, mientras esperaba en el túnel de salida, un grupo de pequeños aficionados mexicanos le pidió que hiciera el gesto de su ya clásico festejo. El volante español no dudó en cumplirles el deseo y repitió la celebración después de marcarle a la selección peruana. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y terminó de confirmar el enorme cariño que existe por el jugador en México.

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