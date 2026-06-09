El Mundial 2026 iniciará este jueves 11 de junio y la expectativa por conocer al próximo campeón no hace más que crecer con las horas. Con 48 selecciones contendoras, México, Estados Unidos y Canadá se prepara para vivir la edición más grande del torneo.

La hinchada peruana no tendrá representación en la Copa del Mundo, por ello deberá ser expectante foráneo en la mayor fiesta del fútbol.

No obstante, esta lejanía convierte al fanático peruano en uno de los apostadores más ‘objetivos’ de Sudamérica, según el análisis de Betano.

Casi 1 de cada 3 usuarios (31%) proyecta sus preferencias por la selección de Portugal como próximo campeón del mundo, por delante de Francia (16%), Países Bajos (12,4%) y España (10,8%).

El contraste con la región es claro: mientras Brasil concentra el 75% de las apuestas al título en su propia selección y Argentina el 79% en la suya, e incluso Colombia coloca a Portugal por encima de su propio equipo (24% frente a 18,6%).

Además, en la categoría de máximo goleador, Kylian Mbappé arrasa como favorito con un contundente 42,7% de las preferencias en el Perú, seguido de Harry Kane (12,7%) y Cristiano Ronaldo (10,9%).