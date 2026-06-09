Resumen

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los fanáticos peruanos ya tienen definido a su favorito. (Foto: Getty Images)
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los fanáticos peruanos ya tienen definido a su favorito. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 iniciará este jueves 11 de junio y la expectativa por conocer al próximo campeón no hace más que crecer con las horas. Con 48 selecciones contendoras, México, Estados Unidos y Canadá se prepara para vivir la edición más grande del torneo.

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