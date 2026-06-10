Por Jasson Curi Chang

El balón está a punto de rodar y con él comienza una nueva obsesión colectiva. El Mundial 2026 ya está aquí. Durante un mes, el planeta girará alrededor de un balón, de un gol en el último minuto, de una atajada imposible o de una historia capaz de sobrevivir durante décadas. Y mientras Lionel Messi busca repeootir la gloria que alcanzó en Qatar, Cristiano Ronaldo persigue el último gran trofeo que falta en su colección, en Deporte Total de El Comercio y Depor ya está todo listo para una cobertura que buscará estar a la altura del evento deportivo más importante del mundo.

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