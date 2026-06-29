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Resumen

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Qué cantan los japoneses en el Mundial 2026: el curioso cántico con estilo argentino que causa delirio en redes. (Foto: AFP)
Qué cantan los japoneses en el Mundial 2026: el curioso cántico con estilo argentino que causa delirio en redes. (Foto: AFP)
/ YOMIURI SHIMBUN
Por Marco Quilca León

En cada Mundial, Japón encuentra una nueva forma de convertirse en protagonista fuera de la cancha. Si hace cuatro años fue noticia por el impecable gesto de recoger la basura en las tribunas, en la edición de 2026 su hinchada volvió a captar la atención del planeta fútbol con un aliento tan inesperado como contagioso. Durante el duelo ante Brasil por los dieciseisavos de final, miles de aficionados japoneses entonaron un cántico en español, con melodía y ritmo propios de las tribunas argentinas, desatando una ola de reacciones en las redes sociales.

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