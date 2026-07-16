¿Qué club aporta más jugadores a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? (Foto: AFP)
¿Qué club aporta más jugadores a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo enfrentará a las dos mejores selecciones de este torneo, también concentra a un total de 52 jugadores que buscarán toca el cielo con las manos. Sin embargo, hay un dato que no puede pasar desapercibido: el club que más futbolistas aporta a este partido es el Atlético de Madrid, que supera a los equipos más poderosos del mundo.

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