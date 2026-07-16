La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo enfrentará a las dos mejores selecciones de este torneo, también concentra a un total de 52 jugadores que buscarán toca el cielo con las manos. Sin embargo, hay un dato que no puede pasar desapercibido: el club que más futbolistas aporta a este partido es el Atlético de Madrid, que supera a los equipos más poderosos del mundo.

En total, el conjunto dirigido por Diego Simeone tendrá nueve futbolistas repartidos entre ambas selecciones, consolidándose como la institución con mayor presencia en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

💣🚨 BREAKING - OFFICIAL: For the THIRD (!) consecutive World Cup, Atlético Madrid is the club with the MOST players in the final!



2018 (4):

🇭🇷 Šime Vrsaljko

🇫🇷 Antoine Griezmann

🇫🇷 Lucas Hernandez

🇫🇷 Thomas Lemar



2022 (4):

🇫🇷 Antoine Griezmann

🇦🇷 Rodrigo De Paul

🇦🇷 Nahuel… pic.twitter.com/1pumryj3Wd — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 15, 2026

Del lado argentino aparecen Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Giuliano Simeone; mientras que España contará con Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena. Además, el Atlético comparte con Tottenham y Bayer Leverkusen el privilegio de ser uno de los tres clubes que tendrán representantes en ambos finalistas.

El segundo lugar del ranking lo ocupa Barcelona, que contará con ocho jugadores en la gran definición. Más atrás aparece un triple empate entre Arsenal, Athletic Club y Tottenham, instituciones que aportarán tres futbolistas cada una. La diversidad de clubes refleja el alto nivel competitivo de una final que reunirá a figuras de las principales ligas del mundo.

Julián Álvarez es uno de los nueves jugadores del Atlético de Madrid en la final. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) / ODD ANDERSEN

Real Madrid tiene un representante en la final

Uno de los casos más llamativos es el del Real Madrid, que solo tendrá un representante en la final: Marc Cucurella. El lateral español se convirtió recientemente en jugador del conjunto blanco, luego de que el club oficializara su fichaje el pasado 15 de junio, cuando el Mundial ya estaba en disputa. Anteriormente, el cuadro merengue no contaba con ningún futbolista en la ‘Roja’.

En total, la final del Mundial 2026 reunirá a 52 futbolistas provenientes de 28 clubes distintos y de nueve ligas alrededor del planeta. Entre las instituciones con un solo representante también aparecen París Saint-Germain, con Fabián Ruiz, además de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Inter de Milán, Boca Juniors y River Plate.

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