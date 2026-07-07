La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 continúa dejando repercusiones. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el entrenador Hossam Hassan realizó un gesto con los brazos cruzados en forma de “X” mientras reclamaba al árbitro François Letexier.

La imagen se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate sobre el verdadero significado de la señal, especialmente después de las duras declaraciones del seleccionador egipcio contra el arbitraje y la organización del torneo.

DT de Egipto denuncia decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

El polémico gesto de Hossam Hassan

Con los brazos cruzados formando una “X”, Hassan encaró al árbitro tras el tercer gol de Argentina, un gesto que ha sido interpretado de dos maneras diferentes.

La primera apunta a una posible activación del protocolo antirracismo de la FIFA. En las competiciones oficiales, ese movimiento puede utilizarse para alertar al árbitro sobre un presunto acto de discriminación dentro del terreno de juego, lo que incluso puede derivar en la activación del protocolo correspondiente.

EL GESTO DE BRAZOS CRUZADOS QUE HIZO EL DT DE EGIPTO



Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. Se trata de un gesto universal que denuncia episodios de racismo y que ya… pic.twitter.com/qFV7y5krcM — Clarín (@clarincom) July 7, 2026

Sin embargo, durante el partido el árbitro no detuvo el juego ni realizó ninguna señal que indicara la puesta en marcha de ese procedimiento.

La segunda lectura, que ganó fuerza tras las declaraciones posteriores del entrenador, sostiene que el gesto habría sido una forma de expresar que el partido estaba siendo “robado” o condicionado por las decisiones arbitrales.

Esta interpretación tomó mayor relevancia después de que Hassan cuestionara directamente el trabajo del árbitro y el desarrollo del encuentro.

“Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias. Hemos hecho las cosas bien y hemos acabado sufriendo. Nos merecimos la victoria”.

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