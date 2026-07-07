El gesto de Hossam Hassan tras el 3-2 de Argentina desata un intenso debate en el Mundial 2026. Foto: Clarín/X
El gesto de Hossam Hassan tras el 3-2 de Argentina desata un intenso debate en el Mundial 2026. Foto: Clarín/X
Por Redacción EC

La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 continúa dejando repercusiones. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el entrenador Hossam Hassan realizó un gesto con los brazos cruzados en forma de “X” mientras reclamaba al árbitro François Letexier.

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