A puertas del inicio de la Copa del Mundo 2026, la fiebre mundialista ya empieza a sentirse en el Perú. En ese contexto, Rappi anunció la preventa del álbum oficial Panini y sus láminas coleccionables a través de Turbo, su servicio de entregas rápidas, marcando el ingreso de este tradicional producto al ecosistema del delivery.

Desde la app, los usuarios podrán asegurar su compra desde ahora y recibirla en casa a partir del 5 de mayo, fecha en la que inicia la distribución global del álbum. La iniciativa busca responder a la alta demanda que caracteriza este lanzamiento, que cada cuatro años moviliza a millones de coleccionistas y aficionados.

La iniciativa incluye distintas presentaciones, desde el álbum oficial hasta paquetes y cajas de láminas, ampliando el acceso a productos que tradicionalmente generan alta rotación durante los mundiales. Con ello, la plataforma busca facilitar la disponibilidad de estos coleccionables en distintas ciudades del país.

¡Ya están listos! Estos son todos los grupos del Mundial 2026 tras el triunfo inesperado de Irak. (Foto: RPP - Difusión)

La preventa incluirá diversas presentaciones, desde el álbum oficial hasta sobres, packs y cajas de figuritas, facilitando el acceso a productos que suelen agotarse rápidamente en puntos de venta físicos. Con ello, Rappi apunta a ampliar la disponibilidad de estos coleccionables en distintas ciudades del país, incorporando conveniencia y rapidez al proceso de compra.

El lanzamiento se enmarca, además, en un contexto donde los grandes eventos deportivos impulsan cambios en los hábitos de consumo digital. Según datos de la compañía, durante temporadas de fútbol el tráfico en la app puede incrementarse hasta en 45%, mientras que las órdenes crecen cerca de 19% frente a un día promedio. Asimismo, el ticket promedio puede elevarse hasta en 8%, reflejando el dinamismo de categorías asociadas a la experiencia futbolera.

“Con esta iniciativa buscamos acercar a los usuarios productos vinculados a fenómenos culturales y deportivos masivos a través de canales digitales. Más allá del coleccionismo, el álbum del Mundial suele activar dinámicas sociales que atraviesan generaciones, desde intercambios de figuritas hasta comunidades de fanáticos”, menciona Micaela Rivero, Head de Rappi Turbo Perú.

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