Resumen

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Mundial 2026: Rappi lanza preventa del álbum oficial Panini con entrega a domicilio. (Fuente: FIFA)
Mundial 2026: Rappi lanza preventa del álbum oficial Panini con entrega a domicilio. (Fuente: FIFA)
Por Redacción EC

A puertas del inicio de la Copa del Mundo 2026, la fiebre mundialista ya empieza a sentirse en el Perú. En ese contexto, Rappi anunció la preventa del álbum oficial Panini y sus láminas coleccionables a través de Turbo, su servicio de entregas rápidas, marcando el ingreso de este tradicional producto al ecosistema del delivery.