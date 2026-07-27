Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo dejó cifras históricas dentro del campo, sino también fuera de él. La FIFA publicó el balance oficial de consumo del torneo y los números reflejan el enorme impacto del evento en estadios, Fan Zones y plataformas digitales.

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