El Mundial 2026 no solo dejó cifras históricas dentro del campo, sino también fuera de él. La FIFA publicó el balance oficial de consumo del torneo y los números reflejan el enorme impacto del evento en estadios, Fan Zones y plataformas digitales.

Uno de los datos más llamativos fue el consumo de bebidas: se vendieron más de 5 millones de cervezas en los estadios, superando ampliamente al agua. Las aficiones de Alemania, Argentina e Inglaterra lideraron este ranking, consolidándose como las más consumidoras durante la competencia.

En cuanto a la comida, los hot dogs también marcaron un récord. Solo hasta los octavos de final se vendieron más de 420.000 unidades, una cifra que, alineadas, superaría los 63 kilómetros de longitud. Por países, las preferencias gastronómicas fueron claras: en Estados Unidos dominaron los hot dogs, en Canadá la cerveza y las papas fritas, mientras que en México la pizza fue la opción más consumida.

El impacto del torneo también se reflejó en la asistencia y el entorno digital. Cerca de 9 millones de aficionados visitaron las Fan Zones oficiales, mientras que las plataformas digitales de la FIFA alcanzaron los 20.000 millones de reproducciones de video, confirmando que el Mundial 2026 fue un fenómeno global tanto dentro como fuera de la cancha.