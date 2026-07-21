Vinícius Jr. acaparó la atención de millones de aficionados, pero esta vez no fue por un gol o una jugada espectacular. El delantero del Real Madrid reapareció públicamente durante sus vacaciones tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 y su aspecto físico sorprendió a propios y extraños. Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron una avalancha de comentarios sobre un aparente cambio en su rostro, dando pie a una pregunta que rápidamente se volvió viral: ¿se sometió a una cirugía estética?

Según distintos medios brasileños, el atacante se habría realizado una armonización de mentón, un procedimiento estético destinado a definir el contorno de la mandíbula y mejorar el equilibrio facial. Las informaciones señalan que la intervención se llevó a cabo en una clínica de Goiania bajo estrictas medidas de privacidad y estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcao, quien incluso habría viajado desde Miami exclusivamente para atender al futbolista.

Las primeras fotografías del nuevo aspecto de Vinícius comenzaron a circular a través de publicaciones de personas cercanas a él y rápidamente se hicieron virales. Muchos usuarios aseguraron que el brasileño luce “irreconocible”, mientras otros consideraron que los cambios son sutiles y responden simplemente a la barba, el ángulo de las fotografías o la inflamación habitual tras un procedimiento estético. El propio futbolista, hasta el momento, no ha confirmado ni desmentido públicamente la intervención.

🚨 Vini Jr. underwent a CHIN AUGMENTATION surgery in Brazil yesterday and now looks completely different. 🤯



I hope he kept the receipt. 🧾



🗞️ @tmcesporte pic.twitter.com/o3VIl2sVd5 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 21, 2026

El procedimiento no tendría ninguna relación con una lesión o con su preparación para la próxima temporada. De acuerdo con los reportes, se trata de una decisión exclusivamente estética aprovechando el período de descanso posterior al Mundial. Tampoco existe información de que el tratamiento afecte su incorporación a la pretemporada del Real Madrid, donde volverá a ser una de las principales figuras del equipo.

😮 El brasileño Vinícius Júnior sorprendió con un nuevo aspecto tras someterse a una cirugía de armonización facial en Goiânia.



💉 El procedimiento, realizado por el dermatólogo Alessandro Alarcão, utilizó rellenos para dar mayor definición a su mentón, un rasgo que fue objeto… pic.twitter.com/lPe83gTL3G — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) July 21, 2026

Mientras el debate continúa en las redes sociales, Vinícius vuelve a demostrar que genera repercusión incluso lejos de los terrenos de juego. Su supuesto “nuevo rostro” se convirtió en uno de los temas más comentados del día y confirmó que cualquier cambio en la imagen de una de las grandes estrellas del fútbol mundial termina multiplicándose a la velocidad de internet.

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