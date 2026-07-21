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Resumen

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Vinícius Jr. tuvo una sorprendente aparición pública antes de unirse a los entrenamientos del Real Madrid.
Vinícius Jr. tuvo una sorprendente aparición pública antes de unirse a los entrenamientos del Real Madrid.
Por Marco Quilca León

Vinícius Jr. acaparó la atención de millones de aficionados, pero esta vez no fue por un gol o una jugada espectacular. El delantero del Real Madrid reapareció públicamente durante sus vacaciones tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 y su aspecto físico sorprendió a propios y extraños. Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron una avalancha de comentarios sobre un aparente cambio en su rostro, dando pie a una pregunta que rápidamente se volvió viral: ¿se sometió a una cirugía estética?

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