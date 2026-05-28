Por Marco Quilca León

Mientras millones de niños y adultos en todo el mundo abren sobres con la ilusión de completar el álbum del Mundial 2026, una figurita ha despertado una curiosidad especial. No pertenece a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ni Kylian Mbappé. Tampoco representa a alguna de las nuevas promesas del fútbol mundial. Se trata de la lámina 00, una estampa brillante y codiciada que tiene como protagonista a un hombre cuyo nombre muchos recién descubren: Carlo Parola.

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