Mientras millones de niños y adultos en todo el mundo abren sobres con la ilusión de completar el álbum del Mundial 2026, una figurita ha despertado una curiosidad especial. No pertenece a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ni Kylian Mbappé. Tampoco representa a alguna de las nuevas promesas del fútbol mundial. Se trata de la lámina 00, una estampa brillante y codiciada que tiene como protagonista a un hombre cuyo nombre muchos recién descubren: Carlo Parola.

Parola nació en Turín en 1921 y fue un sólido defensor de la Juventus, club con el que disputó la mayor parte de su carrera entre las décadas de 1940 y 1950. También jugó en Lazio y defendió a la selección italiana, aunque apenas participó en un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 1950. Nada hacía pensar que aquel zaguero sobrio y elegante terminaría convertido en una de las imágenes más reproducidas de la historia del fútbol.

Carlo Parola, la leyenda italiana que es imagen de Panini.

La historia que lo hizo inmortal ocurrió el 15 de enero de 1950, durante un partido entre Juventus y Fiorentina. En una acción defensiva, Parola despejó el balón con una espectacular tijera aérea, un recurso poco habitual para la época. El fotógrafo Corrado Bianchi captó el instante exacto: el defensor suspendido en el aire, con el cuerpo en diagonal y las piernas abiertas como si desafiara la gravedad. Esa fotografía, inicialmente una simple postal deportiva, terminó convirtiéndose en una obra de arte involuntaria.

A mediados de los años sesenta, los hermanos Panini buscaban una imagen que representara la esencia del deporte para su división editorial. Encontraron en aquella fotografía la combinación perfecta entre fuerza, armonía y belleza. Adquirieron los derechos y, en 1965, transformaron la escena en la ilustración que desde entonces acompaña sobres, álbumes y productos de la marca Panini. Sin proponérselo, Carlo Parola pasó a ser el rostro silencioso de la empresa que marcó la infancia de generaciones enteras.

Lo paradójico es que Parola nunca fue una celebridad global. Ganó títulos con Juventus, luego desarrolló una extensa carrera como entrenador y dirigió, entre otros clubes, a la propia Juventus y al Napoli. Falleció en el año 2000, en Turín, a los 79 años, sin imaginar que su silueta seguiría apareciendo en millones de álbumes alrededor del planeta.

Carlo Parola, la leyenda italiana que es imagen de Panini.

Setenta y seis años después de aquella chilena defensiva, Panini decidió rendirle un homenaje especial. La figurita 00 del álbum del Mundial 2026 rescata esa imagen legendaria y la convierte en una de las estampas más deseadas por los coleccionistas. En diversos países, incluso, se ha vuelto objeto de reventa y ha alcanzado precios elevados debido a su rareza y valor simbólico.

En un álbum repleto de estrellas contemporáneas, la figurita más enigmática pertenece a un futbolista que jugó solo un partido mundialista. Pero eso basta para confirmar que, a veces, la inmortalidad no se consigue con goles ni trofeos, sino con un solo salto perfecto. Carlo Parola nunca buscó la fama, pero terminó convertido en el jugador más reconocido del planeta sin que muchos supieran su nombre.

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