El último viernes, FIFA desarrolló el sorteo de la fase de grupos del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Previo a eso, también dio a conocer el primer video introductorio oficial de la competencia.

En la publicidad aparecen brevemente diversos escenarios de países que serán participantes como el Obelisco de Argentina, el puente de Brooklyn de Estados Unidos, la Basílica de la Sagrada Familia de España, entre otros.

La intro oficial de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/DA1PRKKLXw — Gastón Edul (@gastonedul) December 5, 2025

Asimismo, aparecen fragmentos de Diego Maradona, Zinedine Zidane e Iker Casillas levantando la Copa del Mundo. Al término, todo se resume en los números 2026 y aparece el ansiado trofeo dorado de la Copa del Mundo.

