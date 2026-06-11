Por Pedro Ortiz Bisso

Escribo estas líneas a la espera de que España se compadezca de nuestra humilde selección y no la haga trizas en su despedida antes del inicio del Mundial. Lo hago desconcertado porque Mano Menezes, nuevo compañero de pichangas del presidente Lozano, prescindió nuevamente de Renato Tapia, sin razones conocidas, alimentando la versión de que el volante es víctima de un veto que viene desde más arriba.

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