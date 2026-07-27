La final del Mundial 2026 no solo dejó a España celebrando su segunda estrella, también marcó el cierre de una carrera histórica. El árbitro esloveno Slavko Vinčić, encargado de dirigir el duelo entre España y Argentina en el MetLife Stadium, anunció oficialmente su retiro del arbitraje profesional, apenas una semana después de impartir justicia en el partido más importante del planeta.

La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que destacó que el juez de 46 años decidió despedirse en el mejor momento de su trayectoria. Para el organismo, haber sido elegido para dirigir la final del Mundial fue el mayor reconocimiento que podía recibir un árbitro y una muestra del prestigio que alcanzó durante más de una década en el fútbol.

Vinčić también recibió importantes reconocimientos por su trabajo en la Copa del Mundo. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del torneo gracias a su autoridad y manejo de los partidos. Además, fue distinguido con el Premio Giulio Campanati, un galardón italiano reservado para los jueces con el desempeño más destacado de la temporada.

Slavko Vinčić se retira del arbitraje tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

El esloveno formó parte del grupo de árbitros FIFA desde 2010 y estuvo presente en algunos de los encuentros más importantes del fútbol europeo. Entre ellos aparecen la final de la Europa League 2022 y la final de la Champions League 2024, antes de alcanzar el sueño de cualquier árbitro: dirigir una final de la Copa del Mundo.

Su despedida llega con un historial que pocos pueden igualar. Después de impartir justicia en el escenario más importante del fútbol, Vinčić decidió poner punto final a una carrera construida con constancia y grandes actuaciones.

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