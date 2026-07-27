Slavko Vinčić se retira del arbitraje tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Slavko Vinčić se retira del arbitraje tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 no solo dejó a España celebrando su segunda estrella, también marcó el cierre de una carrera histórica. El árbitro esloveno Slavko Vinčić, encargado de dirigir el duelo entre España y Argentina en el MetLife Stadium, anunció oficialmente su retiro del arbitraje profesional, apenas una semana después de impartir justicia en el partido más importante del planeta.

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