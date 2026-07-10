El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, asiste a una rueda de prensa en Kansas City, Missouri, EE. UU., el 10 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, asiste a una rueda de prensa en Kansas City, Missouri, EE. UU., el 10 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Por Redacción EC

La selección de Suiza sufrió una baja de peso a pocas horas del esperado duelo frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi, una de las principales revelaciones del torneo, no logró recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda y no podrá estar disponible ante la vigente campeona del mundo.

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