La selección de Suiza sufrió una baja de peso a pocas horas del esperado duelo frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi, una de las principales revelaciones del torneo, no logró recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda y no podrá estar disponible ante la vigente campeona del mundo.

La presencia del mediocampista era una de las principales incógnitas desde que se conoció el cruce entre ambas selecciones. Sin embargo, la incertidumbre terminó este viernes con el anuncio oficial del cuerpo técnico suizo.

Johan Manzambi, de Suiza, durante una sesión de entrenamiento en la Copa Mundial de la FIFA en el Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol en Vancouver, Canadá. Foto: EFE/EPA/PETER KLAUNZER

Murat Yakin confirma la ausencia de Johan Manzambi

En conferencia de prensa, el entrenador de Suiza explicó que el futbolista de 20 años aún no está en condiciones físicas para volver a competir y descartó cualquier posibilidad de verlo en el partido frente a la Albiceleste.

“Lamentablemente, Johan aún no puede jugar. Hemos intentado que se recupere, pero es demasiado pronto para que juegue. Veremos cómo jugamos mañana”, manifestó Yakin.

El seleccionador también reconoció el impacto que representa perder a uno de los jugadores más importantes de su equipo en plena fase decisiva del torneo.

¡BAJA CONFIRMADA EN SUIZA! El DT Murat Yakin anunció en conferencia de prensa, que Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina.



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“La baja de Manzambi es un golpe durísimo. Tenía la moral alta. Desafortunadamente, no puede jugar. Intentaremos compensar su ausencia como equipo. Estamos muy ilusionados”, agregó.

Manzambi sufrió la lesión durante el último entrenamiento previo al encuentro de octavos de final frente a Colombia, compromiso que también se perdió por molestias en la rodilla izquierda. Desde entonces, el futbolista no pudo reincorporarse a los trabajos con normalidad.

Las imágenes entrenando con una rodillera y sin participar al mismo ritmo que el resto del plantel ya hacían prever que su recuperación no llegaría a tiempo para el choque frente a Argentina.

La evolución médica no fue la esperada y el cuerpo técnico optó por no arriesgar al joven mediocampista.

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