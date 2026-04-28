El Mundial 2026 llegará con cambios importantes y uno de los más comentados tiene que ver con las tarjetas amarillas. La FIFA busca ajustar el reglamento ante el nuevo formato de 48 selecciones, que implicará más partidos y mayor riesgo de suspensiones por acumulación. La idea es clara: proteger el espectáculo y evitar ausencias clave en instancias decisivas.

La principal novedad será la implementación de dos “limpiezas” de tarjetas durante el torneo. La primera se aplicaría al finalizar la fase de grupos, eliminando todas las amarillas que no hayan generado suspensión. Es decir, los jugadores empezarán desde cero en la etapa eliminatoria.

Pero no será el único cambio. La FIFA también evalúa una segunda amnistía tras los cuartos de final. De esta manera, quienes hayan recibido solo una tarjeta en las rondas previas quedarán habilitados sin riesgo de perderse una semifinal por acumulación, uno de los grandes reclamos en torneos anteriores.

Este cambio responde directamente al nuevo formato del Mundial, que ahora tendrá más partidos camino a la final. Con una ronda adicional, el desgaste y las sanciones aumentan, por lo que el organismo busca equilibrar la competencia sin alterar la disciplina dentro del campo.

La propuesta aún debe ser aprobada oficialmente, pero todo apunta a que será una de las grandes novedades del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Si se confirma, marcará un giro importante en la gestión de las sanciones y podría cambiar la forma en que los equipos afrontan cada partido.

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