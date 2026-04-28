Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mundial 2026 tendrá nueva regla con tarjetas amarillas: así funcionará el cambio de FIFA. (Foto: FIFA)
Mundial 2026 tendrá nueva regla con tarjetas amarillas: así funcionará el cambio de FIFA. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 llegará con cambios importantes y uno de los más comentados tiene que ver con las tarjetas amarillas. La FIFA busca ajustar el reglamento ante el nuevo formato de 48 selecciones, que implicará más partidos y mayor riesgo de suspensiones por acumulación. La idea es clara: proteger el espectáculo y evitar ausencias clave en instancias decisivas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.