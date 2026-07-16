La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó un golpe difícil de asimilar para Thomas Tuchel. El entrenador alemán reconoció que la remontada de Argentina expuso las dificultades de su equipo en el tramo final del encuentro, aunque defendió las decisiones tácticas que tomó desde el banco y aseguró que no cambiaría su planteamiento por nada.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, declaró Tuchel en conferencia de prensa tras el encuentro.

El estratega admitió que el partido cambió por completo después del gol de Anthony Gordon. Según explicó, Inglaterra perdió intensidad y cedió la iniciativa, permitiendo que la Albiceleste creciera hasta darlo vuelta. “Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar”, sostuvo.

Thomas Tuchel asumió la responsabilidad tras la eliminación de Inglaterra. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) / ROBERTO SCHMIDT

Tuchel también explicó que la modificación del sistema respondió al dominio aéreo que ejercía Argentina en los minutos finales. “Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”, justificó.

Finalmente, el técnico asumió la responsabilidad por el resultado, aunque insistió en que actuó convencido de que era la mejor decisión para sostener la ventaja. “Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error”, concluyó Tuchel.

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