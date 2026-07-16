Thomas Tuchel rompe el silencio tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina: “No me arrepiento de nada”. (Foto: Getty Images)
Thomas Tuchel rompe el silencio tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina: “No me arrepiento de nada”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó un golpe difícil de asimilar para Thomas Tuchel. El entrenador alemán reconoció que la remontada de Argentina expuso las dificultades de su equipo en el tramo final del encuentro, aunque defendió las decisiones tácticas que tomó desde el banco y aseguró que no cambiaría su planteamiento por nada.

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