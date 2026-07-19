España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2019. Ambas selecciones buscarán coronarse como campeón del mundo en un partido que ya empezó a jugarse desde fuera de la cancha. Y, como era de esperarse, la prensa española calentó el compromiso en sus respectivas portadas de hoy.

Diarios reconocidos como Marca, por ejemplo, tituló: “Hay que darle una hermanito”. En la tapa aparece el escudo de la selección española con la única estrella conseguida en su historia. Como se sabe, en Sudáfrica 2010, la ‘Roja’ se coronó campeona del mundo tras vencer en la final a Países Bajos por 1-0.

Otros medios como Sport, Mundo Deportivo y As también informaron de la final del mundo y titularon de una manera particular. Eso sí, hoy se define al campeón que reinará en el fútbol por los próimos cuatro años.

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