España enfrenta este domingo 19 a Argentina en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
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  • España enfrenta este domingo 19 a Argentina en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
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    España enfrenta este domingo 19 a Argentina en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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    España enfrenta este domingo 19 a Argentina en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

  • La portada de Marca realza el escudo de España y la posibilidad de sumar una nueva estrella.
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    La portada de Marca realza el escudo de España y la posibilidad de sumar una nueva estrella.

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    La portada de Marca realza el escudo de España y la posibilidad de sumar una nueva estrella.

  • Así tituló el Diario As, especializado en noticias del Real Madrid.
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    Así tituló el Diario As, especializado en noticias del Real Madrid.

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    Así tituló el Diario As, especializado en noticias del Real Madrid.

  • "¡Lo nunca visto!", tituló Sport, resaltando el duelo directo entre Lamine Yamal y Lionel Messi.
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    "¡Lo nunca visto!", tituló Sport, resaltando el duelo directo entre Lamine Yamal y Lionel Messi.

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    "¡Lo nunca visto!", tituló Sport, resaltando el duelo directo entre Lamine Yamal y Lionel Messi.

  • "FInalissima", tituló Mundo Deportivo, resaltando el duelo entre Yamal y Messi en la final de la Copa del Mundo.
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    "FInalissima", tituló Mundo Deportivo, resaltando el duelo entre Yamal y Messi en la final de la Copa del Mundo.

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    "FInalissima", tituló Mundo Deportivo, resaltando el duelo entre Yamal y Messi en la final de la Copa del Mundo.

Por Redacción EC

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2019. Ambas selecciones buscarán coronarse como campeón del mundo en un partido que ya empezó a jugarse desde fuera de la cancha. Y, como era de esperarse, la prensa española calentó el compromiso en sus respectivas portadas de hoy.

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