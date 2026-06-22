La pelota del Mundial 2026 llegó al espacio: la NASA estudió su tecnología antes del torneo. (Foto: NASA)
La pelota del Mundial 2026 llegó al espacio: la NASA estudió su tecnología antes del torneo. (Foto: NASA)
Por Redacción EC

La pelota oficial del Mundial 2026 tuvo una experiencia fuera de este planeta antes de convertirse en protagonista de la Copa del Mundo. La NASA confirmó que el balón fue enviado a la Estación Espacial Internacional (ISS) como parte de una investigación para analizar su estabilidad, equilibrio y comportamiento en condiciones de microgravedad.

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