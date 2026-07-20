00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

España ganó su segundo Mundial. También lo hizo en Sudáfrica 2010. (Foto: Agencias)
España ganó su segundo Mundial. También lo hizo en Sudáfrica 2010. (Foto: Agencias)
/ LAVANDEIRA JR
Por Marco Quilca León

La consagración de España como campeona del Mundial 2026 abrió un nuevo foco de polémica fuera de las canchas. Horas después de la final disputada en el MetLife Stadium, el diario británico The Telegraph publicó un artículo en el que celebró el triunfo de la Roja con un título que rápidamente dio la vuelta al mundo: “Un triunfo sobre la delincuencia argentina”. La expresión generó un fuerte rechazo en redes sociales y reavivó la rivalidad entre argentinos e ingleses, todavía marcada por la reciente semifinal que enfrentó a ambas selecciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.