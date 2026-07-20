La consagración de España como campeona del Mundial 2026 abrió un nuevo foco de polémica fuera de las canchas. Horas después de la final disputada en el MetLife Stadium, el diario británico The Telegraph publicó un artículo en el que celebró el triunfo de la Roja con un título que rápidamente dio la vuelta al mundo: “Un triunfo sobre la delincuencia argentina”. La expresión generó un fuerte rechazo en redes sociales y reavivó la rivalidad entre argentinos e ingleses, todavía marcada por la reciente semifinal que enfrentó a ambas selecciones.

En el texto, el medio inglés sostuvo que España había logrado imponerse a una selección argentina que, según su interpretación, recurrió constantemente a las faltas, las protestas y las provocaciones durante la final. El artículo hizo especial referencia a las acciones de algunos futbolistas albicelestes en los minutos finales y después del pitazo definitivo, como los incidentes protagonizados por Leandro Paredes, quien fue captado sujetando del cuello a Eric García y luego empujando a Gavi en medio de los festejos españoles.

El editorial no tardó en generar controversia por el uso del término “delincuencia” para referirse al comportamiento de los jugadores argentinos. En las redes sociales, miles de aficionados cuestionaron el lenguaje empleado por el periódico, al considerar que excedía el análisis deportivo y caía en una descalificación generalizada hacia la Albiceleste. Otros usuarios, en cambio, defendieron la postura del diario y argumentaron que reflejaba la tensión vivida durante una final cargada de roces y enfrentamientos.

La publicación también fue interpretada como una continuación del clima de rivalidad que quedó instalado tras la eliminación de Inglaterra en semifinales precisamente a manos de Argentina. Durante los días previos y posteriores a ese encuentro hubo cruces entre exfutbolistas, analistas y medios británicos, que cuestionaron el estilo de juego del equipo de Lionel Scaloni. El artículo de The Telegraph terminó alimentando aún más ese debate.

Argentine players punched, kicked and grabbed their Spanish counterparts by the throat as the World Cup final turned ugly after the final whistle.



Watch the whole moment, and see how things unfolded on the pitch in our report 👇https://t.co/ikSIoqb7XB pic.twitter.com/ygeFVcjbPJ — Telegraph Football (@TeleFootball) July 20, 2026

Más allá de la polémica, el título del diario inglés se convirtió en uno de los temas más comentados tras el cierre del Mundial 2026. Mientras España celebraba la conquista de su segunda Copa del Mundo, las repercusiones de la final siguieron multiplicándose lejos del terreno de juego, demostrando que las grandes rivalidades del fútbol también se juegan en los titulares.

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