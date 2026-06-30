00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las palabras de Diego Maradona años antes de las polémicas pausas de rehidratación. (Foto: Composición)
Las palabras de Diego Maradona años antes de las polémicas pausas de rehidratación. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

“Los americanos quieren hacer cuatro tiempos de 25 minutos para meternos publicidad”. La frase la pronunció Diego Maradona durante el Mundial de Rusia 2018. En ese momento sonó como una de las tantas críticas del ‘Diez’ al rumbo del fútbol moderno. Ocho años después, en pleno Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, aquellas palabras reaparecieron en redes sociales y se hicieron virales por la coincidencia con uno de los temas más discutidos del torneo: las pausas de hidratación y el creciente espacio para los intereses comerciales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.