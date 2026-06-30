“Los americanos quieren hacer cuatro tiempos de 25 minutos para meternos publicidad”. La frase la pronunció Diego Maradona durante el Mundial de Rusia 2018. En ese momento sonó como una de las tantas críticas del ‘Diez’ al rumbo del fútbol moderno. Ocho años después, en pleno Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, aquellas palabras reaparecieron en redes sociales y se hicieron virales por la coincidencia con uno de los temas más discutidos del torneo: las pausas de hidratación y el creciente espacio para los intereses comerciales.

Maradona no ocultó su preocupación por la transformación del juego. En aquel video sostuvo que el fútbol corría el riesgo de adaptarse a las necesidades de la televisión antes que a las de los futbolistas y los aficionados. “Quieren parar el partido para meter publicidad”, advirtió, convencido de que el espectáculo estaba cediendo terreno frente al negocio. Aunque nunca se implementaron los cuatro tiempos que imaginó, la existencia de pausas obligatorias durante los encuentros reavivó el debate y llevó a muchos a recordar sus declaraciones.

Las interrupciones por hidratación fueron incorporadas por la FIFA debido a las elevadas temperaturas que afrontan varias sedes del Mundial 2026. Sin embargo, la medida también abrió una discusión sobre su impacto en el desarrollo de los partidos y el aprovechamiento comercial de esos minutos. Fue justamente ese escenario el que hizo que las palabras de Maradona encontraran un inesperado eco ocho años después de haber sido pronunciadas.

🇺🇸😮 Diego Armando Maradona, en 2018, vaticinó las pausa de hidratación del Mundial 2026: "Los americanos quieren hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad".pic.twitter.com/OKFy433XBM — Histoporte (@histoporte_) June 30, 2026

El video comenzó a circular masivamente en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios aseguraron que el campeón del mundo de 1986 había anticipado lo que hoy ocurre en el torneo. La grabación acumuló millones de reproducciones y volvió a instalar la figura del argentino en una conversación que excede el resultado de los partidos y pone el foco en el futuro del fútbol.

Maradona siempre entendió que el fútbol era mucho más que noventa minutos. Por eso sus opiniones trascendían el resultado del domingo. Esta vez, una crítica lanzada en 2018 regresó desde el archivo para instalar una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el espectáculo puede convivir con el negocio sin perder su esencia? El ‘Diez’ dejó su respuesta hace ocho años. El Mundial 2026 volvió a ponerla sobre la mesa.