Resumen

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Argentina recibió el respaldo del 30,8 % de los encuestados en un estudio de Netquest. Brasil y Francia completan el podio de favoritos para quedarse con la Copa del Mundo 2026.
Argentina recibió el respaldo del 30,8 % de los encuestados en un estudio de Netquest. Brasil y Francia completan el podio de favoritos para quedarse con la Copa del Mundo 2026.
Por Redacción EC

Argentina empieza su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia con una mochila pesada, pero también ilusionante: la de defender el título conseguido hace cuatro años en Qatar. Y, al menos para los peruanos, la Albiceleste tiene todo para lograrlo.

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