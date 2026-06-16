Argentina empieza su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia con una mochila pesada, pero también ilusionante: la de defender el título conseguido hace cuatro años en Qatar. Y, al menos para los peruanos, la Albiceleste tiene todo para lograrlo.

Una encuesta realizada por Netquest para Betsson entre 1400 peruanos reveló que Argentina es la principal candidata para ganar la Copa del Mundo. La vigente campeona obtuvo el 30.8 % de las preferencias, equivalente a 431 encuestados, superando con claridad a Brasil (22 %) y Francia (15,5 %).

La ilusión argentina se sostiene en una generación que ya dejó su huella en la historia del fútbol. Con Lionel Messi como máximo referente, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán convertirse en la primera selección en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas desde que Brasil lo hiciera en Suecia 1958 y Chile 1962.

Los resultados del estudio también muestran una clara inclinación de los peruanos por las potencias tradicionales. Argentina, Brasil y Francia concentran el 68.3 % de las preferencias, reflejando la confianza que despiertan las selecciones que han dominado el panorama internacional en los últimos años.

Sin embargo, las preferencias de los hinchas peruanos no coinciden plenamente con las proyecciones de las casas de apuestas. De acuerdo con las cuotas vigentes de Betsson para campeón, España y Francia aparecen como las principales candidatas al título con una cuota de 5.50. Detrás se ubican Inglaterra (8.00) y Portugal (8.50), mientras que Argentina comparte una cuota de 10.00 con Brasil. Alemania completa el grupo de favoritos con una cuota de 15.00.

Con el debut ante Argelia en las próximas horas, Argentina tendrá la primera oportunidad de demostrar en la cancha por qué sigue siendo la selección que más confianza inspira entre los peruanos y por qué muchos creen que puede volver a reinar en el fútbol mundial.