El viernes 26 de junio a las 7 p.m. (hora peruana) en el Estadio Akron de Guadalajara, México, las selecciones de Uruguay y España protagonizarán uno de los partidos más decisivos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial. Mientras los ibéricos buscarán asegurar el primer lugar de la zona, los charrúas afrontarán el encuentro con la obligación de ganar para avanzar a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

El Grupo H llega completamente abierto a la última fecha, aunque España tiene una ventaja importante tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones. Luego de sorprender con un empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, el equipo de Luis de la Fuente recuperó sensaciones con una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita y asumió el liderato de la zona. Por su parte, Uruguay acumula dos empates consecutivos, 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde.

Desde la primera Copa del Mundo, disputada en 1930, las selecciones de Europa y Sudamérica han dominado el torneo al repartirse los 22 títulos. El continente europeo lidera el historial con doce conquistas de Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y España, que campeonó en Sudáfrica 2010. Por su lado, Sudamérica suma diez coronas por los títulos de Brasil, Argentina y Uruguay, dos de ellos obtenidos por “La Celeste” en 1930 y 1950.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, la selección dirigida por Marcelo Bielsa apuesta por la intensidad y presión con una generación que combina experiencia y talento, liderada por Federico Valverde y respaldada por figuras como Darwin Núñez, Ronald Araújo y Manuel Ugarte. Mientras que, del otro lado, el equipo de Luis de la Fuente mantiene la esencia del fútbol español con posesión, control del balón y una apuesta por el talento joven liderado por figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Rodri Hernández.

Además, Betsafe asegura que España parte como favorito para quedarse con el triunfo con probabilidad cercana al 63%, mientras que el empate registra alrededor de un 23% y un triunfo de Uruguay apenas alcanza el 14%. Sin embargo, el contexto actual añade aún más emoción al encuentro porque la necesidad de sumar tres puntos convierte a Uruguay en un rival especialmente peligroso. Un triunfo celeste le permitiría asegurar su presencia en la siguiente ronda sin esperar lo que ocurra en el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, mientras que un empate o una derrota podrían obligarla a depender de combinaciones de resultados y criterios de desempate.

La última jornada del Grupo H promete una definición de alto voltaje. España llega como líder con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde suman 2 unidades cada uno y Arabia Saudita cierra la tabla con 1 punto. Con cuatro selecciones todavía con opciones matemáticas de avanzar, Guadalajara será escenario de un partido con sabor a eliminación directa.