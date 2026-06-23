Por Redacción EC

El viernes 26 de junio a las 7 p.m. (hora peruana) en el Estadio Akron de Guadalajara, México, las selecciones de Uruguay y España protagonizarán uno de los partidos más decisivos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial. Mientras los ibéricos buscarán asegurar el primer lugar de la zona, los charrúas afrontarán el encuentro con la obligación de ganar para avanzar a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

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