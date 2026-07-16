Argentina dio una muestra de entereza y coraje al vencer 2-1 a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026. Lionel Messi fue la figura con dos asistencias en un partido lleno de emociones que invadieron el sentir de los jugadores. Es más, casi todos compartieron en sus redes sociales mensajes de celebración y agradecimiento tras el compromiso, generando un gran recibimiento de parte del hincha argentino.

Jugadores como Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y otros referentes de la Albiceleste destacaron el valioso triunfo argentino que los pone nuevamente en la final y la posibilidad de ganar la cuarta estrella para su selección. Aquí compartimos las publicaciones de cada uno de ellos.

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