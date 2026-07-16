Argentina remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA
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  • Argentina remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA
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    Argentina remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA

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    Argentina remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA

  • "Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!". (Foto: Captura)
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    "Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!". (Foto: Captura)

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    "Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!". (Foto: Captura)

  • "No tengo palabras, jamás pensé en sentir lo que sentí hoy adentro de una cancha de fútbol después de hacer un gol. ESTAMOS EN LA FINAL". (Foto: Captura)
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    "No tengo palabras, jamás pensé en sentir lo que sentí hoy adentro de una cancha de fútbol después de hacer un gol. ESTAMOS EN LA FINAL". (Foto: Captura)

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    "No tengo palabras, jamás pensé en sentir lo que sentí hoy adentro de una cancha de fútbol después de hacer un gol. ESTAMOS EN LA FINAL". (Foto: Captura)

  • "¡QUÉ GRUPO, CARAJO! ¡OTRA VEZ EN UNA FINAL DEL MUNDO! No bajamos los brazos nunca. Gracias por empujar con nosotros. El domingo, una vez más, todos juntos". (Foto: Captura)
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    "¡QUÉ GRUPO, CARAJO! ¡OTRA VEZ EN UNA FINAL DEL MUNDO! No bajamos los brazos nunca. Gracias por empujar con nosotros. El domingo, una vez más, todos juntos". (Foto: Captura)

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    "¡QUÉ GRUPO, CARAJO! ¡OTRA VEZ EN UNA FINAL DEL MUNDO! No bajamos los brazos nunca. Gracias por empujar con nosotros. El domingo, una vez más, todos juntos". (Foto: Captura)

  • "Porque rendirse nunca fue parte de nuestra historia. Una vez más, Argentina está en la final del mundo". (Foto: Captura)
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    "Porque rendirse nunca fue parte de nuestra historia. Una vez más, Argentina está en la final del mundo". (Foto: Captura)

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    "Porque rendirse nunca fue parte de nuestra historia. Una vez más, Argentina está en la final del mundo". (Foto: Captura)

  • "La unica vez que se debe mirar hacia atrás es para ver que lejos hemos llegado. Esto no termina acá, vamos por esa final". (Foto: Captura)
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    "La unica vez que se debe mirar hacia atrás es para ver que lejos hemos llegado. Esto no termina acá, vamos por esa final". (Foto: Captura)

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    "La unica vez que se debe mirar hacia atrás es para ver que lejos hemos llegado. Esto no termina acá, vamos por esa final". (Foto: Captura)

  • "ESTAMOS EN LA FINAAAAAAAAAAAAL. ARGENTINA, SIEMPRE ARGENTINA". (Foto: Captura)
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    "ESTAMOS EN LA FINAAAAAAAAAAAAL. ARGENTINA, SIEMPRE ARGENTINA". (Foto: Captura)

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    "ESTAMOS EN LA FINAAAAAAAAAAAAL. ARGENTINA, SIEMPRE ARGENTINA". (Foto: Captura)

  • "Hay partidos que se juegan con el corazón. Hoy somos todos un poquito más argentinos. ¡Otra final del mundo!". (Foto: Captura)
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    "Hay partidos que se juegan con el corazón. Hoy somos todos un poquito más argentinos. ¡Otra final del mundo!". (Foto: Captura)

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    "Hay partidos que se juegan con el corazón. Hoy somos todos un poquito más argentinos. ¡Otra final del mundo!". (Foto: Captura)

  • "Por nuestra gente y por nuestro país, esta victoria es para ustedes. ESTAMOS EN LA FINAL". (Foto: Captura)
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    "Por nuestra gente y por nuestro país, esta victoria es para ustedes. ESTAMOS EN LA FINAL". (Foto: Captura)

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    "Por nuestra gente y por nuestro país, esta victoria es para ustedes. ESTAMOS EN LA FINAL". (Foto: Captura)

  • "Por nuestro país y por nuestra gente. Estamos en otra final del mundo. Disfrutemos cada momento. Gracias por estar siempre. Queda el último pasito. ¡Vamos Argentina carajo!". (Foto: Captura)
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    "Por nuestro país y por nuestra gente. Estamos en otra final del mundo. Disfrutemos cada momento. Gracias por estar siempre. Queda el último pasito. ¡Vamos Argentina carajo!". (Foto: Captura)

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    "Por nuestro país y por nuestra gente. Estamos en otra final del mundo. Disfrutemos cada momento. Gracias por estar siempre. Queda el último pasito. ¡Vamos Argentina carajo!". (Foto: Captura)

  • "Qué orgullo ser parte de este grupo. Ahora nos queda un último paso. Vamos a dejar el alma una vez más por nuestra gente y por esta camiseta que tanto amamos. ¡Vamos, Argentina! Todos juntos siempre". (Foto: Captura)
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    "Qué orgullo ser parte de este grupo. Ahora nos queda un último paso. Vamos a dejar el alma una vez más por nuestra gente y por esta camiseta que tanto amamos. ¡Vamos, Argentina! Todos juntos siempre". (Foto: Captura)

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    "Qué orgullo ser parte de este grupo. Ahora nos queda un último paso. Vamos a dejar el alma una vez más por nuestra gente y por esta camiseta que tanto amamos. ¡Vamos, Argentina! Todos juntos siempre". (Foto: Captura)

Por Redacción EC

dio una muestra de entereza y coraje al vencer 2-1 a Inglaterra y clasificar a la final del . fue la figura con dos asistencias en un partido lleno de emociones que invadieron el sentir de los jugadores. Es más, casi todos compartieron en sus redes sociales mensajes de celebración y agradecimiento tras el compromiso, generando un gran recibimiento de parte del hincha argentino.

Jugadores como Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y otros referentes de la Albiceleste destacaron el valioso triunfo argentino que los pone nuevamente en la final y la posibilidad de ganar la cuarta estrella para su selección. Aquí compartimos las publicaciones de cada uno de ellos.

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