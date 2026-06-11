Hubo una época en la que Jonathan Soriano logró algo que parecía imposible en el fútbol mundial: colarse en las conversaciones dominadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras las dos máximas figuras de la última generación acaparaban portadas y premios individuales, el delantero español construía su propio camino goleador en el Red Bull Salzburg de Austria, donde firmó temporadas extraordinarias que lo llevaron a aparecer entre los máximos artilleros del planeta e incluso en algunas fechas anotaba más goles que Messi y Cristiano Ronaldo.

Fue precisamente en el 2014, cuando en el año natural terminó en el tercer lugar de máximos goleadores con 55 dianas, solo por detrás de Cristiano (61) y Messi (58).

Años después, y ya retirado de la actividad profesional, Soriano conversó en exclusiva con El Comercio sobre lo que significó compartir aquella élite goleadora con dos leyendas del fútbol, el orgullo que siente al recordar esos registros y su visión de cara al Mundial 2026, torneo para el que coloca a España, Francia, Argentina y Brasil entre los principales candidatos al título.

La entrevista también tuvo un marcado acento peruano. Durante su carrera, el español compartió vestuario con Yordy Reyna en el Red Bull Salzburg y con André Carrillo en el Al Hilal de Arabia Saudita. Sobre ambos recordó experiencias especiales, destacando la calidad futbolística y la personalidad que los llevaron a competir con éxito fuera del Perú. Además, analizó el presente de la selección española, el legado de Messi y Cristiano Ronaldo, y los nombres llamados a tomar la posta en el fútbol mundial durante la próxima década.

Llegaste a superar en goles a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mirando atrás, ¿qué significa para ti haber compartido esa élite goleadora con dos leyendas del fútbol?

Bueno pues un privilegio, el poder estar en esas tablas de goleadores con nombres tan simbólicos como Messi o Cristiano, pues para mí que estaba en una liga menor pues un gran orgullo y al final era un poco un premio a mucho trabajo.

Pero al final, demostraste que toda tu formación en España podía competirle de igual a igual a dos figuras como Messi o Cristiano Ronaldo.

Sí, al final no deja de ser trabajo, tener buenos compañeros, tener buen equipo y sobre todo estar en posibilidades de fútbol ofensivo, pero bueno es cierto que al final sea en la categoría que sea, sea en el país que sea, el mérito de meter gol siempre es importante y no solamente, al final el mérito yo lo daba no solamente meter goles en la liga doméstica en el país sino que cuando salíamos fuera, cuando tocaba jugar en Europa pues también funcionaba bien.

Jonathan Soriano sobre André Carrillo: "Puede jugar en Europa tranquilamente"

¿Qué selección ve como principal candidata al título del Mundial 2026 y por qué?

Bueno es cierto que es complicado, estamos hablando de selecciones, es un evento donde no sirve mucho el aspecto individual que hemos podido ver en los equipos, porque al final se juntan jugadores de diferentes clubes, jugadores incluso de diferentes países, unos han estado jugando en Europa, otros han estado jugando en otras partes, en otras ligas y bueno tienen que armar un equipo en pocas semanas, entonces si es cierto que por ejemplo en el último acontecimiento que nosotros tenemos aquí en Europa, pues España fue la campeona, parece que viene en un gran estado de forma, Francia también parece que viene en un estado de forma por los jugadores, tiene grandísimos jugadores individuales, veremos si lo consiguen a nivel colectivo, pero bueno al final también Argentina tiene que ser la campeona, Brasil siempre yo creo que tiene que ser la campeona, tiene que estar entre las favoritas, bueno veremos a ver si entre esas 4 o 5 selecciones, entre las de Europa y Sudamérica, pues veremos a ver, va a ser emocionante.

España atraviesa una etapa muy interesante con Luis de la Fuente. ¿Qué es lo que más te gusta de esta selección española?

Bueno yo creo que lo que más me gusta y me entusiasma es el futuro que tiene, creo que hay jugadores muy jóvenes, con muchísimo futuro, con muchas ganas de títulos, que lo están haciendo muy bien a nivel individual, son grandísimos jugadores y bueno, creo que la selección vuelve a tener una buena generación y bueno, no sé si conseguirá títulos, pero sí que creo que puede al menos ser favorita.

Pero con el plantel que ves de gente joven, ¿lo ves como favorito para llegar a, digamos, a pelear cosas importantes? Porque como tú dices viene a ganar una Eurocopa y eso también te da otra exposición

Sí, sí, yo lo veo aspirante, lo veo aspirante incluso, podemos decir, pues sí, entre las tres favoritas yo creo que la misma España está, sobre todo porque viene de ganar la Eurocopa, por lo tanto eso ya te hace un poco ser favorito a llegar al Mundial y estar dentro de esas tres, cuatro selecciones que puedan ser ganadoras y sobre todo por el nivel de los jugadores que hay, creo que hay un gran nivel, creo que hay mucha calidad, hay jugadores jóvenes que alternan muy bien con los veteranos y bueno, creo que sí, creo que España está en un gran momento.

9. Jonathan Soriano cobra 8 millones por temporada y juega en el Beijing Guoan. (Foto: AFP)

¿Qué diferencias encuentras entre la España campeona del mundo en 2010 y la actual selección dirigida por Luis de la Fuente?

Bueno, yo creo que el fútbol también ha cambiado, el fútbol ha evolucionado, el fútbol de aquel entonces, había muchos jugadores del Barcelona que venían de hacer un fútbol, la columna vertebral de aquella selección era prácticamente del Barcelona y venían de hacer un fútbol muy atractivo, muy ofensivo, eran jugadores espectaculares donde se asociaban tremendamente bien y esta selección no es ni mejor ni peor, simplemente es otra generación, otro fútbol, estamos hablando de 16 años de esa selección donde el fútbol ha evolucionado, donde ahora es un poco más físico, donde hay mucha velocidad, son mucho más verticales, quizá no hay tanta posesión de balón, sino que son más verticales y es un fútbol quizá un poco más ofensivo.

Mucho se habla de que este podría ser el último Mundial de Lionel Messi. ¿Qué significaría para el fútbol despedir a un jugador de su dimensión en una Copa del Mundo?

Yo creo que tiene que ser una fiesta cada partido, no volveremos a ver nada igual, veremos a jugadores muy buenos, veremos a jugadores que meten muchos goles, pero no volveremos a ver nada igual como hemos visto con Leo Messi, el nivel que ha mostrado durante tantos años y lo mucho que nos ha hecho disfrutar, llegamos aficionados o no del equipo donde estuviera, yo creo que al aficionado en general al fútbol lo ha hecho disfrutar, entonces yo creo que este, creo yo, último Mundial de Messi pues cada partido tiene que ser una fiesta y una despedida como Dios manda que es un poco lo que se merece por lo que ha dado el fútbol.

Del mismo modo, Cristiano Ronaldo también apunta a disputar su última Copa del Mundo. ¿Qué legado deja para las futuras generaciones?

Bueno yo creo que el legado que deja Cristiano es un poco el legado de la perseverancia, del esfuerzo, de la lucha, porque al final siempre ha tenido ese rival que han sido siempre Cristiano y Messi y podríamos decir que Messi es un poco el talento natural y Cristiano ha sido pues el seguir esforzándose, el querer siempre superarse y eso sería un poco el legado que va a dejar Cristiano. Si luchas, si nunca dejas de entrenar y nunca agachas la cabeza pues el premio puede llegar.

Si tuvieras que elegir, ¿quién crees que ha marcado más la historia del fútbol: Messi o Cristiano? ¿Por qué?

Bueno aquí lo que pasa es que no se trata de uno u otro, a mí por ejemplo mi gusto personal es más de Messi, pero no por eso significa que haya que criticar o que haya que hacer de menos a Cristiano. Me parece que los dos, uno lo ha hecho creo yo de un talento natural, Messi es natural, es un espectáculo verle con el balón en los pies, ver lo que hace pues es levantarte de la asiento en cada jugada y Cristiano pues se ha ido reconvirtiendo, empezó en el Manchester United siendo un jugador muy veloz, un jugador que hacía mucho dribbling, un jugador que jugaba en banda y luego se ha ido reestructurando, ha sido cada vez más. Es un delantero centro, un jugador más de área, se ha convertido en un goleador y por eso digo al final también creo que va un poco por gustos, habrá gente que defienda más a Cristiano, otros que defiendan más a Messi pero creo que los dos dejan un grandísimo legado, creo que los dos han hecho mucho para la historia del fútbol y bueno al final lo que hemos hecho es disfrutarlos y por qué no pues vamos a ver este last dance, este último baile en el Mundial de los dos.

Entre figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Jude Bellingham, ¿quién crees que puede convertirse en el rostro del fútbol mundial en los próximos años?

Bueno, sí es cierto, es cierto que hay jugadores que vienen pisando fuerte, Lamine Yamal tù lo has dicho que es un jugador que ya desde bien joven pues parece que viene con mucha fuerza, es un jugador con calidad, es un jugador con gol, es un jugador que ya viene siendo parte importante en el Barcelona e incluso en la selección como ha pasado en la Eurocopa, ya fue una parte importante y Mbappé pues ya es una estrella, ya viene de ganar varios Mundiales, viene de ser una pieza muy importante en el PSG y en el Real Madrid no ha conseguido los tìtulos como la Champions, pero sigue siendo una parte importante y yo creo que estos jugadores. Incluso Olise del Bayer de Mùnich y en el PSG hay jugadores jòvenes que creo que van a lucir su nombre. Bueno, veremos a ver, ahora todavía no hay, yo creo que quitando un poco Mbappé y Lamine Yamal, veremos a ver en 4 o 5 años esa nueva generación de jugadores jóvenes, si son capaces de llegar al nivel pero creo que costará ver lo que vimos en su momento con Cristiano y Messi.

¿Qué selección puede ser la gran sorpresa del Mundial 2026?

Bueno, sorpresa creo que ya no lo es porque ya viene haciendo competiciones muy buenas, creo que Marruecos viene con una generación de futbolistas muy buena, creo que está trabajando muy bien, hay jugadores de calidad, jugadores jóvenes que están jugando en Europa y lo están haciendo también muy bien.

Entonces, por eso digo, creo que no es ninguna sorpresa pero quizá en este Mundial se destapa ya y vemos una selección que quizá puede luchar por algo más que lo que hemos visto en anteriores Mundiales.

Como delantero, ¿qué jugador te genera más admiración en la actualidad?

Bueno, hombre, al final cuesta ahora sentirme un poco identificado porque al final yo estoy un poco fuera de todo eso pero sí es cierto que Kylian Mbappé destaca un poco lo que es el futbolista de hoy, es mucha velocidad, mucha fuerza, mucha potencia, ser muy vertical y sobre todo tener gol. Creo que ahora mismo Haaland y Mbappé serían un poco ese perfil, para mí quizá Kylian Mbappé está un poquito por encima de Haaland y ese sería un poco el delantero o los dos delanteros que pueden marcar un poco la diferencia.

¿Crees que el fútbol moderno produce menos goleadores puros que en tu época o simplemente han cambiado las funciones del delantero?

Sí, yo creo que ha cambiado, es lo que te he dicho antes. Ha cambiado un poco la figura del delantero. Ahora ya muchos son jugadores ofensivos. Por ejemplo, Kylian Mbappé es un jugador que te puede jugar delantero, te puede jugar en una banda. En el PSG, por ejemplo, con Dembélé pasa un poco lo mismo, te puede jugar delantero, te puede jugar en banda. Haaland quizá es un poco el 9 más puro, pero cada vez vemos que se necesita ese jugador que necesite que caiga a bandas, que venga a recibir, que se asocie con los jugadores.

Cada vez hay menos jugadores nueves típicos de área, porque Lewandowski también se actualizó, era un jugador de área y ahora ya lo vemos que estos últimos años tenía que salir más a combinar. Harry Kane, lo mismo, jugadorazo, pero jugadores que se actualizan, jugadores que pasan de ser jugadores del delantero centro de área a tener que ser más asociativos, tener que caer más a bandas, jugadores potentes y rápidos.

Jugaste con dos futbolistas peruanos como André Carrillo y Yordy Reyna, ¿qué recuerdas?

De André Carrillo no te puedo decir nada malo. Es alegría pura. Lo he hecho mucho de menos. Una persona que te da vida, una persona que te da gusto estar con él. Y todo lo buenojonathanyama que le pase, pues yo me alegraba. Cuando estábamos juntos no pudimos levantar ningún título, pero me alegré de que en los años siguientes sí que pudo conseguir trofeos y con la selección le deseo todo lo mejor.

Con Yordy coincidimos poco tiempo. Él era muy joven, estábamos en un país complicado, pero al final el futbolista peruano cuando hay calidad, cuando hay un compromiso, cuando son gente inteligente, se adaptan rápido. Con Yordy lo hemos visto que se adaptó en Austria, luego salió a Rusia. Es un jugador que con concentración y constancia lo puede conseguir igual que André Carrillo. En Arabia Saudita, en Portugal, también funcionó, en Inglaterra. Esos son jugadores que funcionan en cualquier parte. Sí, porque ahora André está jugando un poco más retrasado, como un 6-8. Sí, sí, exacto. Eso ya empezó en Arabia, empezó ya a reconstruirse un poco y bajar la posición. Al final es lo que te digo, la calidad que tendré era la suficiente como para poder jugar de volante, como para poder jugar de extremo. Era un jugador con calidad para eso. Por ejemplo, en Corinthians, que lo estuve viendo también, incluso jugaba de medio centro. Es un jugador que tiene calidad, que es capaz también de distribuir el equipo.

Finalmente, ¿qué consejo le darías a los jóvenes delanteros que sueñan con alcanzar cifras goleadoras como las que lograste durante tu carrera?

Bueno, luchar, no agachar la cabeza, ser constante. El premio a veces, aunque lo vemos lejos, llega. Y no bajar los brazos. El fútbol es una carrera que es corta, pero siempre hay que luchar. Porque al final está claro que, como dicen los sabios, el que no lucha no lo consigue.

Al menos hay que luchar, hay que intentarlo y quedarte con la conciencia tranquila. El fútbol a veces también se necesita suerte, pero a veces hay que buscarla.

SOBRE EL AUTOR

Jean Pierre Maraví Coppa Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio. Ver más jeanpierremaravi@gmail.com @ jean_maravi

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