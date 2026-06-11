Por Jean Pierre Maraví Coppa

Hubo una época en la que Jonathan Soriano logró algo que parecía imposible en el fútbol mundial: colarse en las conversaciones dominadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras las dos máximas figuras de la última generación acaparaban portadas y premios individuales, el delantero español construía su propio camino goleador en el Red Bull Salzburg de Austria, donde firmó temporadas extraordinarias que lo llevaron a aparecer entre los máximos artilleros del planeta e incluso en algunas fechas anotaba más goles que Messi y Cristiano Ronaldo.

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