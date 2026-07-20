Alejandro Domínguez hizo el anuncio oficial en sus redes sociales tras la finalización del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Alejandro Domínguez hizo el anuncio oficial en sus redes sociales tras la finalización del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

¡Es oficial! El Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones, así lo confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en sus redes sociales.

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