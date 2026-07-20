¡Es oficial! El Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones, así lo confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en sus redes sociales.
¡Es oficial! El Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones, así lo confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en sus redes sociales.
"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, posteó el directivo.
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Como se sabe, la próxima Copa del Mundo tendrá seis sedes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, con el fin de conmemorar los cien años de la creación del máximo torneo.
De esta manera, las plazas para los clasificados volverán a aumentar de 48 a 64.