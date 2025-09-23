La Copa del Mundo celebrará sus 100 años en el 2030, y puede acarrear grandes cambios en la máxima fiesta del fútbol. En el Mundial 2026 tendremos 48 equipos en disputa (el máximo de selecciones participantes hasta el momento), pero podrían ser 64 próximamente.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, asistió a una cumbre en Nueva York que reunió a las Gianni Infantino (presidente de la FIFA) con los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay) y representantes de sus respectivas federaciones.

“Quédense cerca porque dentro de poco vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Les quiero mucho”, indicó Domínguez en un video.

Con 64 equipos participantes, serían 16 los grupos (con 4 selecciones cada uno) que se conformarían. Los dos primeros de cada grupo (32 en total) pasarían al “mata-mata”.

Asimismo, se contempla que uno de los grupos se juegue en Argentina, y otros dos en Uruguay y Paraguay. Los trece restantes se repetirían entre España, Portugal y Marruecos.

La próxima semana está prevista una reunión del Consejo de la FIFA, donde se podría dar luz verde al nuevo formato. Se busca evitar demoras, ya que el Congreso de la FIFA recién tendrá lugar el próximo año en Vancouver.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.