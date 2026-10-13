El presidente Trump y el presidente de la FIFA, Infantino, permanecen en el escenario mientras España levanta el trofeo de campeón tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio. Foto: Getty Images
El presidente Trump y el presidente de la FIFA, Infantino, permanecen en el escenario mientras España levanta el trofeo de campeón tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio. Foto: Getty Images
/ Andrew Harnik
Por Redacción EC

Netflix anunció este martes la adquisición de los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El acuerdo permitirá a la plataforma transmitir en directo los 104 partidos del torneo, que se disputará en España, Portugal y Marruecos y conmemorará el centenario de la competición.

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