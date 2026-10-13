Netflix anunció este martes la adquisición de los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El acuerdo permitirá a la plataforma transmitir en directo los 104 partidos del torneo, que se disputará en España, Portugal y Marruecos y conmemorará el centenario de la competición.

La cobertura incluirá todos los encuentros del campeonato, además de programas especiales antes de cada partido, durante el descanso y después de los encuentros. La plataforma también prepara un espacio diario de resúmenes y otros contenidos para aumentar la expectativa de los aficionados antes del inicio del torneo.

La plataforma de streaming confirmó que, como parte del acuerdo, un partido de cada jornada podrá verse gratis en España. La medida busca ampliar el acceso al campeonato y permitir que más aficionados sigan la competición.

Además, la plataforma ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los encuentros de España, las dos semifinales y la final. De esta manera, los principales compromisos del torneo estarán disponibles también a través de la televisión tradicional.

“Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos”, subrayó la compañía.

Por el momento, el anuncio se limita a España y Andorra. La información difundida no confirma que los derechos de transmisión del Mundial 2030 en Perú u otros países de Latinoamérica formen parte de este acuerdo.

(FILES) In this file illustration photo taken on March 31, 2020 a computer screen and mobile phone display the Netflix logo in Arlington, Virginia. - Netflix shares slid on October 20, 2020 after the US streaming television titan reported that subscriber growth slowed in the recently ended quarter after booming in the early days of the pandemic. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Cómo será la cobertura de Netflix durante el Mundial 2030?

La plataforma prevé ofrecer una programación especial con un enfoque dirigido al público español. Los contenidos incluirán espacios previos a los partidos, análisis durante el descanso, programas posteriores a cada encuentro y un resumen diario de la jornada.

Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, destacó la importancia del torneo para el país anfitrión y recordó la celebración del título mundial de España.

“Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones”, señaló.

La ejecutiva añadió: “Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra”.

El Mundial 2030 se disputará en seis países

La edición de 2030 tendrá un carácter especial porque celebrará los 100 años de la primera Copa Mundial de la FIFA, disputada en Uruguay en 1930.

España, Portugal y Marruecos serán los tres países anfitriones principales. Además, Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán partidos conmemorativos del centenario, como parte de la celebración histórica del torneo.

La competición contará con 104 encuentros, todos incluidos en la cobertura anunciada por Netflix para España y Andorra. El acuerdo representa un nuevo paso en la expansión de la plataforma dentro de las transmisiones deportivas en directo.

El acuerdo para el Mundial masculino de 2030 se suma a la relación que Netflix mantiene con la FIFA. La compañía también posee los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina.

🚨 Netflix dará el Mundial 2030 📺Entra de lleno en el mercado español con la adquisición de los derechos del torneo que se jugará en España, Portugal y Marruecos https://t.co/I72iDJUk7Z — Diario AS (@diarioas) October 13, 2026

Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, expresó su satisfacción por la continuidad de la colaboración entre ambas organizaciones.

“Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas”, afirmó.

Con este acuerdo, Netflix busca consolidar su presencia en las retransmisiones deportivas en directo, mientras que la FIFA apuesta por nuevas vías de distribución para acercar el Mundial 2030 a una mayor cantidad de espectadores.

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