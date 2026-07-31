Fecha a fecha, el Mundial 2026 nos regaló cifras de infarto que finalmente se convirtieron en récords en la historia de los mundiales. Un día era Lionel Messi, otro era Kylian Mbappé, apareció Cristiano Ronaldo y se consolidó España y hasta las pequeñas naciones como Curazao escribieron su legado.
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El Mundial 2026 puede ser recordado como el de los récords, y Lionel Messi batió varios récords en el que pudo ser su último mundial. Él mismo ha asegurado que no jugará en el 2030, sin embargo, en Argentina sueñan con que esté presente ya que el partido inaugural del certamen se jugará en su país.
“Competiremos e intentaremos llegar hasta donde nos dé”, aseguró respecto a su futuro, descartando el Mundial 2030. Pero nunca se sabe. Tendrá 43 años cuando se dispute el campeonato.
Récords de Messi
|Récords
|Lionel Messi
|Detalle
|Finales disputadas
|3
|(igualó a Cafú, Brasil)
|Jugador con más victorias
|23
|(Kylian Mbappé, Francia / Miroslav Klose, Alemania: 17)
|Máximo asistidor
|12
|(Walter Fritz, Alemania: 9)
|Más partidos disputados
|34
|(Cristiano Ronaldo, Portugal: 27)
|Más presencias mundialistas
|6
|Lionel Messi - Argentina
Cristiano Ronaldo - Portugal
Guillermo Ochoa - México
|Más partidos consecutivos anotando
|9
|Más penales errados
|4
Pero sin duda, el ‘premio mayor’ de los récords se lo llevó Kylian Mbappé. Gracias al doblete en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, el francés cerró el Mundial 2026 como el máximo goleador histórico de los mundiales, con solo tres participaciones.
Marcó 22 tantos y le sacó un gol de ventaja a Lionel Messi y ocho a su más cercano perseguidor en actividad, el inglés Harry Kane.
|Récords
|Kylian Mbappé
|Detalle
|Máximo goleador
|22
|(Lionel Messi, Argentina: 21)
|Bota de Oro de manera consecutiva
|2
|2022 y 2026
**
|Récords
|Técnico
|Detalle
|Entrenador con más partidos
|Didier Deschamps - Francia
|26*
|Entrenador con más victorias
|Didier Deschamps - Francia
|19*
|*FIFA no le cuenta el duelo ante Noruega, en el que no estuvo en el banco
Mientras, Cristiano Ronaldo posiblemente marcó el récord que nadie más pueda igualar. Quizás, solo si Lionel Messi jugase y anotase el próximo mundial o si Mbappé y Yamal lleguen a disputar seis mundiales.
|Más ediciones anotando
|6
|(Messi marcó en 5, no anotó en el 2010)
|Más derrotas
|8
|(igual que Antonio Carbajal (México), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Son Heung-min (Corea del Sur) y Mathew Leckie (Australia)
El campeón España logró la gloria y lo hizo junto a registros únicos. Fue la defensa más sólida con solo un gol recibido. Fue Bélgica (De Ketelaere de cabeza) el único país en anotarle en el 2-1 en los cuartos de final, con lo que es el primer campeón en recibir un solo gol en todo el mundial.
Y Unaí Simón marcó el récord de imbatibilidad con un total de 650 minutos sin recibir goles, superando el registro de Walter Zenga (517 minutos en 1990).
|Récords
|Registro
|Detalle
|Campeón con menos goles recibidos
|España
|1
|Valla invicta
|Unai Simón - España
|650 minutos
|Más vallas invictas en una misma edición
|Unai Simón - España
|7 partidos
|Entrenador más veterano en salir campeón
|Luis de la Fuente – España
|65 años
RÉCORDS POR BATIR
Serán cuatro años de espera, pero pasarán volando entre tantas noticias que se oyen referente a lo que será el Mundial 2030. Lo confirmado es que los partidos inaugurales se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay, para luego pasar a España, Portugal y Marruecos.
Falta confirmar si se realizará con 64 equipos, como lo adelantó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Eso cambiaría también los cupos clasificatorios para cada Confederación.
|Récords
|Registro
|Detalle
|Mundial con más selecciones
|64
|Torneo con más estadios
|21
|(España: 9 / Marruecos: 6 / Portugal: 3 / Sudamérica: 3)
|Máximo goleador
|Kylian Mbappé: 22
|- H. Kane: 14 / J. Bellingham: 8 / E. Haaland: 7
|Tripletes en más ediciones
|G. Batistuta (2)
|- Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Cristiano Ronaldo (1)
|Jugador más veterano y más ediciones
|- Lionel Messi jugaría su séptimo mundial con 43 años
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.