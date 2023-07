Récord de Linda

Caicedo estelar

¿Qué otros nombres estarán en la lupa de este Torneo? Linda Caicedo, delantera de Colombia. Sam Kerr, goleadora de Australia. Mary Earps, la mejor portera del mundo según The Best, dejó grandes atajadas en su primer partido con Inglaterra. Ary Borges de Brasil ya se estrenó con un triplete en su primer encuentro. La estadounidense Sophia Smith y la alemana Alexandra Popp demostraron que son delanteras letales.





Linda Caicedo ya hizo historia con su gol ante Corea, al marcar en los mundiales Sub 17, Sub 20 y el absoluto, todo en el transcurso de un año. En el 2022 fue finalista en el mundial Sub 17, con cuatro goles -Balón de Plata-, y llegó a cuartos en Sub 20 (dos goles). También llegó a la final de la Copa América.