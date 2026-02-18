Por Jasson Curi Chang

En medio del feriado por los carnavales en Quito, la Copa del Mundo apareció como una reliquia sagrada. No llegó sola. La llevó consigo David Trezeguet, campeón en Francia 1998, hijo del fútbol argentino en formación y ciudadano del gol eterno por vocación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Al Nassr-Arkadag EN VIVO: ver partido por Copa AFC
Fútbol mundial

Al Nassr-Arkadag EN VIVO: ver partido por Copa AFC

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors por internet: hora del partido, por qué canales transmite y cómo mirarlo online por Copa Libertadores 2026
Fútbol mundial

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors por internet: hora del partido, por qué canales transmite y cómo mirarlo online por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026: programación TV, a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026: programación TV, a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo

David Trezeguet y un Mundial donde “las sorpresas existen”: Campeón del Mundo fue la estrella del Trophy Tour en Sudamérica
Fútbol mundial

David Trezeguet y un Mundial donde “las sorpresas existen”: Campeón del Mundo fue la estrella del Trophy Tour en Sudamérica