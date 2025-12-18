Este jueves, FIFA conmemoró los tres años de la obtención de la tercera Copa del Mundo que obtuvo la selección de Argentina. A través de sus redes sociales, el máximo ente del fútbol mundial envió un saludo a los albicelestes.

Lionel Messi estuvo en su "prime" durante la Copa del Mundo Qatar 2022 conquistada con la camiseta argentina. (Fuente: AFP)

“Tres años atrás. ¿La mejor final de FIFA de la historia?“, colocó a través de su página web y redes sociales junto a una foto de Lionel Messi besando la Copa del Mundo.

Como se recuerda, en aquella final Argentina logró empatar a Francia por 3-3 y luego venció en tanda de penales. Entre las mejores actuaciones estuvo la de Emiliano Martínez en la portería albiceleste que evitó un gol en contra en la agonía del partido y que fue figura en los penales.

Por su parte, miles de hinchas de Argentina comentaron en redes sociales que se trató de la mejor final del mundo por la tensión hasta el final y la expectativa que generó la tanda de penales.