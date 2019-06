Mundial de fútbol femenino: ¿Qué selecciones clasificaron a octavos de final y cuándo jugarán? | FOTOGALERÍA

“El Mundial de mujeres es aburrido”, leí por las redes. Comentario desatinado. Y nada más alejado de la realidad. El miércoles, Argentina iba perdiendo 3-0 y lo igualó en un segundo tiempo lleno de emociones. Hoy, Camerún accedió a los octavos de final en el minuto 95’ luego de un golazo de Njoya Nkout. Y Chile se quedó fuera por un gol. Luchó, corrió, estrelló cuatro balones al palo y lamentablemente erró un penal.

Mundial Femenil

Goles del partido 🇨🇲 Camerún vs 🇳🇿 Nueva Zelanda @fifacom_es pic.twitter.com/rD6ASmFXx2 — Fútbol 12 (@Ftbol121) 20 de junio de 2019

Del torneo que se está disputando en Francia se puede debatir lo técnico y la táctica (el fútbol femenino continúa en crecimiento), pero es inadmisible decir que es aburrido. Porque hay emociones, ganas y mucha entrega: en el Chile vs. Tailandia, el conjunto sudamericano recorrió una distancia de 103 kilómetros, lo mismo que el Liverpool en la final de la última Champions League. Y también hay récords, por si fuera poco: el último martes, la brasileña Marta anotó su gol número 17 y se convirtió en la máxima goleadora en la historia de los mundiales superando al alemán Miroslav Klose.

Esto fue lo que nos dejó la emocionante fase de grupos de la octava edición del Mundial Femenino. Tras tres fechas los países clasificados son: Francia, Noruega, Nigeria (Grupo A), Alemania, España, China (B), Italia, Australia, Brasil (C), Inglaterra, Japón (D), Holanda, Canadá, Camerún (E), Estados Unidos y Suecia (F). Cabe resaltar que acceden a la siguiente fase las dos primeras de cada zona y las cuatro mejores terceras.

Estos son los 16 clasificados. (Vídeo: FIFA Women's World Cup / Foto: Captura)

¿Cómo y cuándo se jugarán los octavos de final?

La ronda de nocaut se iniciará este sábado con dos duelos que prometen. A primera hora (10:30 a.m.), Alemania enfrentará a Nigeria. Las ocho veces campeonas de Europa va por su segundo título. En tanto, las africanas esperan llevar el trofeo a su continente por primera vez. Ese mismo día (2 p.m.), Noruega chocará ante Australia.

El domingo tiene un partido prometedor que será el de fondo. La anfitriona Francia se verá las caras ante Marta y la selección brasileña (2 p.m.). Antes (10:30 a.m.), Inglaterra chocará con Camerún.

Estados Unidos, la gran favorita, hará su aparición en esta fase recién el lunes (10:30 a.m.) cuando se enfrente a la primeriza España. Suecia y Canadá (2 p.m.) cerrarán la jornada del día.

El Italia vs. China (10:30 a.m.) y Holanda vs. Japón (2 p.m.) son los encargados de bajar el telón de los octavos de final el miércoles.

El Mundial femenino puede tener algunas falencias en lo futbolístico, pero lo que no faltará son las emociones en cada partido. Ellas también pueden ser protagonistas de grandes partidos y lo han demostrado.