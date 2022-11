¿Quién es el gran favorito para ganar Qatar 2022? ¿Qué equipo podría ser la decepción? ¿Quién será la figura de la Copa del mundo?

Julinho, exfutbolista y comentarista





1. Brasil y Argentina evolucionaron y son tan intensos en la marca como los europeos. Pero marcan la diferencia en el aspecto individual. De mediacancha para adelante son arrolladores.

2. España. Ya no veo a ese equipo temible y potente de antes. El recambio de jugadores y su nueva forma de jugar les puede afectar un poco.

3. Mbappé y Neymar están en un momento excepcional. Pero no nos olvidemos de Vinícius Junior.

Germán Leguía, mundialista





1. Brasil es el más completo. Ya no es Neymar en ataque nada más. Tiene jugadores en todos los puestos. Y la banca que tiene.

2. Bélgica y Croacia. Me encantaron en Rusia 2018, pero cómo se han venido abajo. No sacaron más jugadores y sus figuras bajaron su nivel.

3. Me van a decir loco, pero será el uruguayo Valverde. El otro es Rodrygo. Díganme lo que quieran, pero el Madrid ganó la Champions por él.





Lorena Álvarez, periodista en Latina





1. Francia, pero también Brasil y Argentina que tienen un gran compromiso de traer la Copa del Mundo a este lado del continente.

2. Probablemente lo vamos a notar en algunos equipos centroamericanos, donde la diferencia va a ser muy notoria.

3. A pesar de que todos digan Lionel Messi será Karim Benzema. Porque se perdió el Mundial pasado y su país fue campeón del mundo. Es su revancha más allá de las maldiciones que rodean al ganador del Balón de Oro.

Ornella Palumbo, periodista en TV Perú





1. Argentina que llega en un momento de solidez colectiva y con equilibrio entre dos generaciones e Inglaterra. La expectativa pasa porque tengan el vértigo de la Premier League , la liga más competitiva del mundo.

2. España. Si bien tiene nombres importantes está por verse si desde el banquillo Luis Enrique podrá explotar el potencial de esta nueva generación.

3. Lionel Messi en su renovado rol de asistidor y armador de juego.

Eddie Fleischman, periodista





1. Hay más de uno. Diría que Brasil, Francia y Alemania son los tres primeros candidatos y en un segundo escalón pondría a Argentina, Inglaterra y Bélgica.

2. Quizás España, porque es un plantel muy joven, aunque juega muy bien y con el estilo con el que campeonaron en el 2010.

3. Nunca es uno solo. Puede ser Mbappé, el alemán Leroy Sané, Messi y el inglés Phil Foden.

Ricardo Montoya, periodista





1. Argentina: están embalados, Messi se quiere retirar ganando un Mundial y ya están en octavos. su grupo es fácil, muy fácil.

2. Voy a caer en la herejía de decirte Francia. Pero es que si no ganan el campeonato es una decepción. Tienen buenos jugadores, pero no me ha gustado lo que he visto en conjunto.

3. Messi va a lucirse en la fase inicial. Entre él y Neymar son los grandes favoritos. Ojo con Pedri, que está descollando.

Adriana Dávila, futbolista





1. Argentina por estar muy acoplado. Después de ganar la Copa América se volvieron imparables. Y Francia que es tan candidato que tiene problemas para presentar su lista final por la cantidad de opciones que tiene.

2. Francia será cara o cruz. Ser tan favoritos les puede jugar en contra.

3. Valverde. El uruguayo está en un nivel altísimo y sus ganas de ganar llevarán muy lejos a Uruguay. Es el motor del equipo.

Marisella Joya, futbolista





1. Argentina. Vienen muy motivados y con jugadores que se han compenetrado mucho como grupo. Eso, más allá del juego, te puede hacer ganar torneos.

2. España. Tiene jugadores exquisitos con mucho potencial individual, pero aún no les veo un engranaje. Se quedarán en octavos de final.

3. Benzema. Es de los mejores goleadores y estará rodeado por Mbappé, Dembelé y Griezmann. Brillará.

Piero Che Piu, fundador del portal Fútbol Femenino





1. Si gana Argentina con Messi ya no quiero nada para Navidad. Tienen un equipo muy joven y están jugando un fútbol moderno.

2. Francia tiene un gran equipo, pero si no campeona decepcionará. Me gustaría creer que entre ellos y los ingleses estará el rival de Argentina.

3. Si lo gana Messi sería el mejor corolario de su carrera. El Mundial es el único torneo que le falta para ser el mejor futbolista de la era moderna.

Víctor Ruiz Velasco, editor en Planeta





1. Argentina. Es un equipo cohesionado que comprendió que su juego debe girar en torno al mejor de todos. Este equipo quiere hacerle justicia a Messi y matarán por él.

2. Brasil. Su mejor juego ha pasado por los pies de Paquetá. Él le ha dado el equilibrio que el equipo necesitaba. Su lesión llega en el peor momento. Esperemos que llegue con ritmo futbolístico.

3. Como amante del fútbol, espero que sea el Mundial de Messi. Se lo merece. Nos lo merecemos.

