A pocos meses del inicio de Qatar 2022, casi la mitad de la población de Alemania no desea que sus elección participe en la Copa del Mundo, de acuerdo a una reciente encuesta realizada en el país teutón.

El instituto demoscópico YouGov informó que el 48% de los encuestados cree que la selección alemana no debería jugar el Mundial Qatar 2022. Esto debido a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país asiático cuando se llevó a cabo la construcción de los estadios para el torneo FIFA.

Además, las declaraciones de Nasser Al-Khater sobre la comunidad LGBTIQ+ también generaron este rechazo a nivel internacional. El portavoz del Mundial dijo que tienen prohibido mostrarse afecto en público o en frente de otra persona.

“Si un hincha muestra la bandera del orgullo y yo se la saco, no es porque realmente quiera o porque quiera insultarlo, sino para protegerlo. Porque si no soy yo alguien más que esté cerca puede atacarlo. No puedo garantizar el comportamiento de todos y le diría: ‘Por favor, no hay necesidad de mostrar esa bandera en este momento’”, declaró Abdulaziz Abdullah al-Ansari, el jefe de seguridad de la Copa del Mundo.

Cabe mencionar que el 28% de los alemanes sí desea que su selección compita en el Mundial, mientras que el 24% restante prefirió no dar una opinión.

GRUPO DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL

Los pupilos de Hansi Flick se ubican en el Grupo E junto a España, Japón y Costa Rica.