La cuenta regresiva ya empezó. Tan solo restan 10 días para que se levante el telón del Mundial Qatar 2022 y todo el mundo se prepara para disfrutar este importante evento de la mejor forma posible. Incluso, las familias de los mismos cracks -los protagonistas de esta historia- ya tienen todo listo para alentar desde el lugar que les toque.

Precisamente, es necesario hablar de las familias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pues Qatar 2022 sería la última Copa del Mundo de los dos y, por ello, cobra mucha importancia para ambos que sus parejas e hijos se hagan presentes en el Medio Oriente para darles el último aliento.

Recientemente, por ejemplo, Antonela Roccuzzo dejó entrever en su cuenta oficial de Instagram que ya inició con los preparativos, junto a sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro-, para viajar a Qatar y acompañar incondicionalmente al capitán de Argentina.

"Mis miedos pasan por mi familia, que estemos todos bien, que tengamos salud, que mis hijos crezcan normal, hagan su vida como cualquiera y disfrutar de lo que ellos quieran, poder acompañarnos el mayor tiempo que la vida me lo permita. El mayor miedo es porque la familia esté bien" Lionel Messi, 2022

La pareja del crack del PSG expuso, a través de un corto video subido a su historia, la especial indumentaria que llevarán los Messi Roccuzzo a Qatar 2022. Se trata de camisetas y shorts oficiales de la ‘Albiceleste’, con el 10 estampado, un outfit infaltable para apoyar a su papá desde las gradas.

Antonela Roccuzzo y los preparativos para alentar a Lionel Messi en la Copa del Mundo | Foto: Instagram

"No nos conocemos con Cristiano, nos cruzamos solo en entregas de premios o partidos, pero hay buena onda. No tenemos relación porque no nos conocemos pero siempre cuando nos cruzamos, diez puntos" Lionel Messi , 2019

De hecho, la motivación y las expectativas mundialistas están a tope desde hace varios días. Se sabe muy bien que Argentina, vigente campeona de la Copa América, es una de las grandes candidatas a ganar el título en esta próxima Copa del Mundo y los hijos de ‘Leo’ ya lo sienten así.

Por eso, los últimos cumpleaños de Mateo (7) y Thiago (10) se celebraron con la temática de la selección. El escudo de la AFA, la remera argentina, torta y adornos blanquicelestes ambientaron los onomásticos de los pequeños. Hermoso.

Por su parte, a diferencia de la familia de Messi, la familia de Cristiano Ronaldo no ha dado ninguna señal de cómo están yendo los preparativos para el Mundial Qatar 2022. Pero de igual forma hay garantía de que Georgina Rodríguez -pareja del portugués- y sus hijos no se perderán por nada esta cita mundialista.

De hecho, no es ninguna novedad que Georgina acompañe casi siempre a CR7 en sus partidos desde las gradas y mayormente va con el hijo mayor del crack luso, Cristiano Ronaldo Jr., que no se quiere perder ningún cotejo de su padre, pues quiere emularlo en el futuro.

"Claro que me gusta ver jugar a Messi, me gusta ver a todos los buenos futbolistas y él es uno de ellos, es un crack. Disfruto mucho viéndole jugar. Cómo no me va a gustar una persona que no hace mal ninguno, al contrario" Cristiano Ronaldo, 2017

Incluso, en la previa del Mundial, el primogénito ha sido protagonista con su papá en el anuncio oficial de los botines Nike que usará ‘El Comandante’ para representar a Portugal. Ya ambos cuentan los pocos días que quedan.

Asimismo, en más de una vez se le ha visto a la pareja del crack del Manchester United asistiendo con los pequeños al Old Trafford. En cuanto a la indumentaria, el mayor suele vestirse con su buzo de los ‘Red Devils’ -pertenece a las categorías menores del club- y Mateo, uno de los mellizos, le fascina ponerse la indumentaria oficial de su padre con medias largas y chimpunes incluidos. Las nenas, por su parte, suelen ir con vestidos de princesa a las citas futbolísticas.

Seguramente, Georgina está planeando algo bastante especial para acompañar a Cristiano Ronaldo en Qatar 2022. Quizás no todos los pequeños puedan estar presentes, quizás sí, pero lo indudable es que la familia Ronaldo marcará presencia de alguna forma en la próxima Copa del Mundo.