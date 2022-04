A 7 meses de que inicie la Copa del Mundo Qatar 2022, ya hay problemas en el país organizador del Mundial. Tras confirmar que confiscarán banderas de la comunidad LGBTIQ+, en el último jueves, en el congreso de la FIFA, hubo una discusión por el tema de los derechos humanos en Medio Oriente.

Abdulaziz Abdullah Al Ansari, Jefe de Seguridad del Mundial, aseveró que las banderas de la comunidad LGBTIQ+ podrían ser decomisadas por su propia seguridad, ya que las personas podrían ser atacadas.

" Si un aficionado muestra la bandera del orgullo y yo se la quito, no es porque realmente quiera o porque quiera insultarlo, sino para protegerlo (...) Porque si no soy yo alguien más que esté cerca puede atacarlo. No puedo garantizar el comportamiento de todos y le diría: ‘Por favor, no hay necesidad de mostrar esa bandera en este momento’”, declaró para AP.

“Quieres demostrar tu punto de vista sobre la situación (LGBTQ), demuestralo en una sociedad donde será aceptado. Entendemos que una persona recibió el boleto, viene aquí para ver el juego, no para demostrar, un (acto) político o algo que está en su mente”, agregó Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL MUNDIAL QATAR 2022?

La Copa del Mundo de Qatar tiene un calendario diferente a las últimas copas del mundo porque se realizará en el último trimestre del año, ya que el clima en ese país es diferente al resto del mundo. En junio y julio, meses en que usualmente se celebra el Mundial, las temperaturas en Qatar llegan a los 50 grados.

Es por eso que el Mundial de Qatar 2022 empezará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre del 2022.

La fase de grupos está programada del 21 de noviembre al 2 de diciembre en los recintos Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Al Rayyan Stadium, Lusail Stadium, Ras Abu Aboud Stadium, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.

Los octavos de final, que dan inicio a la segunda fase del torneo, empezará el 3 y terminará el 6. Mientras que los cuartos de final serán el 9 y 10 de diciembre. Las semifinales están programadas para los día 13 y 14, mientras que la final será el domingo 18 de diciembre en el Lusail Stadium.

