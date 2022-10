Resta solo un mes para el pitazo inicial del Mundial Qatar 2022. En el Mundial que arranca el 20 de noviembre se verá por última vez en una cita a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y se espera mucho de ambos. Las luces hoy están en los grandes candidatos para levantar el trofeo.

A continuación presentamos las fortalezas y debilidades de tres candidatos a levantar el trofeo. Brasil de la mano de Neymar, Francia con Mbappé y Argentina con Messi parten con mejores posibilidades, pero el mundial hay que jugarlo y la cita puede generar muchas sorpresas.

Brasil - Grupo G: Serbia, Suiza, Camerún

Invicto en las Eliminatorias, Brasil acude a un nuevo mundial como favorito más que por estrellas, por un equipo que ha consolidado Tite. El Scratch busca en Qatar 2022 romper una espera de cuatro mundiales para volver a levantar la Copa del Mundo.

Fortalezas:

Sí, Brasil siempre será un equipo de grandes figuras. Neymar, Vinícius Jr., Casemiro, Rodrygo, entre otros, el gran protagonista ha sido Tite al poder juntar a todos y tener un equipo dispuesto a todo y que no dependa tanto de Ney, como pasó en Rusia 2018. Más allá del juego bonito, lo que Brasil tienes poderío en área contraria, eficacia y atrás, con Militao, Marquinhos, ha encontrado mucha solidez.

Es el líder actual del ránking FIFA y más allá de la maldición que haya al respecto -ninguna selección que llega así al Mundial logra ganarla-, eso demuestra del nivel que tiene la verdeamarella.

Desde aquella final de la Copa América 2021 -ante Argentina-, Brasil no pierde. Lleva 15 encuentros invictos. Esa caída fue la única que ha sufrido en 29 encuentros, desde finales del 2019.

Debilidades

Brasil es un equipo que se hace dueño del balón y tiene paciencia para la elaboración de las jugadas de ataque. Por eso se incomoda cuando le pelean cada jugada. No les gusta la presión alta y pueden caer ante ello.

En las Eliminatorias, solo una vez se fueron al descanso con el marcador en contra: fue ante Venezuela en Caracas, que los llaneros no los dejaron jugar y hasta se pudieron en ventaja a los 11 minutos. Así fueron al entretiempo. Recién en los últimos 20 minutos, el Scrath pudo desnivelar para terminar ganando 3-1.

Si bien ya se dijo que es un equipo sólido, Brasil puede extrañar a Neymar si este no está en una tarde inspirada. Aunque ya su técnico Tite puso el parche respecto a eso. “Tenemos una nueva generación en camino y algo bueno que he hecho es probar a muchos jugadores. Ahora no dependemos tanto de un jugador atacante”, declaró el entrenador.

Francia - Grupo D: Australia, Dinamarca, Túnez

Fortalezas

Campeón reinante, mantiene su chapa de candidato manteniendo la base que lo sacó campeón en el 2018 con Kylian Mbappé a la cabeza, además con la suma de Karim Benzema, el nuevo Balón de Oro del fútbol mundial.

La lesión se N’Golo Kanté le resta presencia en el mediocampo, pero aparecen figuras como Camavinga, Tchouameni que le pueden dar tranquilidad a Didier Deschamps, otra de las fortalezas: está en el cargo desde el 2012.

La generación que tiene Francia es la que ilusiona. La dupla Mbappé/Benzema es la que entusiasma. La actual figura del fútbol mundial de solo 23 años y el Balón de Oro ganador y goleador de la Champions. Además, jugadores como Pavard, Kimpembe, Lucas Hernandez, Benjamin Mendy, entre otros, le dan mucho aire a los ‘Bleus’.

Debilidades

Sus últimos resultados no han sido buenos. Vienen de dos eliminaciones durísimas: cayeron en octavos de la Eurocopa (ante Suiza por penales) y se quedaron en fase de grupos de la reciente Nations League.

El mal momento de Paul Pogba -figura en Rusia 2018- puede jugar en contra, pero su universo es tan amplio que tendrá armas para recuperarse. El mismo Lionel Messi lo reconoció: “Más allá de haber quedado eliminada en la última Eurocopa, tiene unos jugadores impresionantes. Tiene la idea muy clara y el mismo entrenador”, declaró a DirecTV.

Argentina - Grupo C: Arabia Saudí, México, Polonia

Fortalezas

“Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, siempre somos los candidatos y, muchas veces, no fue así. Un Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas”, lo dice el mismo Lionel Messi -en declaraciones a DirecTV-. Argentina siempre llega como favorito, y más si tiene a Leo en su última oportunidad de ganar la Copa del Mundo.

Con un impresionante invicto de 35 partidos, el cuadro de Lionel Scaloni tiene la chapa de candidato por lo futbolístico y anímico. Tras ganar la Copa América 2021 se sacó un gran peso de encima en cuanto ganar un título con esta generación al mando de Messi.

Ya liberados de esa presión, Argentina cuenta con jugadores como Messi, Di María, De Paul, Lautaro Martínez que mantienen su nivel con la albiceleste. La gran prueba fue la Finallissima, en el que le ganó 3-0 a Italia. Desde el 2019 que no enfrentaba a una selección europea y en ese duelo de campeones (Copa América – Euro), Argentina mostró todo si nivel ante la Azurri.

Debilidades

Es un tema de debate en Argentina: ¿Quién será el portero para el Mundial? Dibu Martínez, campeón de la Copa América no pasa un buen momento en el Aston Villa. Tampoco son los mejores días de Franco Armani en River Plate. Su tercer arquero es Gerónimo Rulli del Villarreal, mientras otros piden la presencia de Agustín Rossi, de Boca Juniors.

Otros candidatos

Alemania con su nueva generación ya madurando con Kimmich, Havertz, Gnabry, Sané y sus nuevas apariciones como Musiala, y siempre liderados por Müller, España con sus jóvenes valores como Pedri, Gavi, Ansu Fati, Nico Williams. Inglaterra de la mano de Bellingham, Pulisic, Mount, Chilwell. Bélgica de Lukaku y De Bruyne.

Acaso Portugal en la despedida de Cristiano Ronaldo. Uruguay con Valverde a la cabeza puedan dar la sorpresa. Todas estas también pueden ser llamadas candidatas y tendrán que desmostrarlo desde el inicio en Qatar 2022.

CR7 La FIFA ha recordado el debut de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo. Su primer encuentro fue ante Angola en el Mundial de Alemania 2006 y su primer gol fue de penal ante la selección de Irán en dicha competencia. Ahora 'El Bicho' busca batir un nuevo récord si es que logra marcar en el Mundial de Qatar 2022 para convertirse en el único jugador de la historia en convertir goles en cinco mundiales diferentes.