El fútbol es de momentos, de sensaciones, de emociones. Cuando la cabeza está bien, los músculos responden mejor. El Mundial debe ser el evento que más exigencia requiere y es ahí donde la actualidad señala a Cristiano Ronaldo y abraza a Lionel Messi a días de Mundial Qatar 2022.

La noche del domingo, Leo viajaba a Abu Dabi a unirse a la selección argentina, y ‘CR7′ daba una entrevista a Sky Sports donde soltaba todas las broncas que lleva dentro y señalaba directamente al técnico del Manchester United, Erik ten Hag, de no quererlo dentro del club. “No lo respeto si él no me respeta”, dijo, y señaló que la institución no tuvo empatía con él cuando sufrió el episodio de la pérdida de uno de sus hijos y luego de una enfermedad de otro de sus pequeños.

Así, Cristiano llegó a Lisboa donde ayer entrenó con el plantel de Portugal. El United emitió un comunicado donde daba cuenta de investigar lo dicho por el atacante y la prensa inglesa aseguraba que será multado con 1.5 millones de euros por sus críticas.

En medio de una de sus peores temporadas (apenas 3 goles y 2 asistencias en 16 partidos, solo seis de titular), y con los hinchas del United señalándolo, Cristiano ahora busca enfocarse en su país. “Foco total y absoluto en el trabajo de la selección. Un grupo unido hacia un único objetivo”, publicó en sus redes sociales con una foto en la que sale acompañado por compañeros como Pepe y Rui Patricio.

Qatar 2022 será el quinto Mundial de Cristiano, donde busca convertirse en el primer jugador en marcar en cinco ediciones distintas. Todo un récord.

—Cautela de Leo—

Para Messi la historia pinta distinta, aunque con los mismos nervios de un gran reto. Ayer llegó a la concentración de Argentina en Abu Dabi y fue recibido a lo grande. En las prácticas, ciento de hinchas albicelestes buscaban verlo de cerca.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán mañana un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos para afinar su once, ya que la mayoría estuvo en sus clubes hasta el fin de semana.

“Estamos muy ilusionados, tenemos un grupo muy lindo que está con muchas ganas, pero pensamos en ir poco a poco. Sabemos que los grupos de mundiales no son fáciles”, dijo Leo en una entrevista publicada por la Conmebol.

El ‘10′ sabe que el mundo ‘le exige’ ganar la Copa del Mundo, pero se tranquiliza y sabe que tiene que afrontar el reto paso a paso. “No hay que caer en la locura de la gente y creer que somos favoritos”, le dijo a Jorge Valdano en entrevista para Movistar+ de España.

—Brasil y Francia—

Y si de estrellas del fútbol se habla, Neymar se unió ayer a las prácticas de Brasil en Turín. Tras un retraso en su vuelo desde París, el 10 no pudo ser parte del entrenamiento, pero llega en un gran momento con el PSG.

Los brasileños entrenarán en Italia hasta el sábado, cuando recién viajen hacia Qatar, ya que su debut está programado para cinco días después ante Serbia.

Mientras, Francia sigue sumando bajas en su convocatoria. Ayer el defensor Kimpembe comunicó al comando técnico que no se siente recuperado de una lesión al talón de Aquiles, por lo que Deschamps citó al debutante Axel Disasi, del Mónaco. Mientras, Marcus Thuram, hijo del campeón mundial Liliam, fue el jugador 26 de la lista francesa.

Así, las principales selecciones del mundo llegan a la puerta del Mundial. El domingo el balón empezará a rodar y solo queda jugar.

