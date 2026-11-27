El camino hacia el título del Mundial Sub-17 Qatar 2026 ya tiene a sus 32 selecciones clasificadas. La fase reúne cruces entre equipos de Europa, Sudamérica, África, Asia, Oceanía y Concacaf, con varios enfrentamientos que destacan por el recorrido de sus participantes en la fase de grupos. Uno de los cruces destacados es México vs. Argentina, un duelo entre dos representantes de América que buscarán avanzar en una llave exigente. También sobresale el encuentro entre Croacia y Uruguay, dos selecciones con presencia habitual en torneos internacionales de categorías juveniles.

En el otro lado de las llaves, Brasil se medirá con Mozambique, mientras que Colombia enfrentará a Egipto. La selección colombiana tendrá el desafío de superar a un rival africano para continuar en carrera. Otro partido que concentra atención es Corea del Sur vs. Japón, un enfrentamiento asiático que garantiza la eliminación de uno de los dos representantes de esa región.

Estos son los 16 cruces de los 16avos de final

De acuerdo con el cuadro de la imagen, los enfrentamientos de esta etapa quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Llave 1

España vs. Uzbekistán

Irlanda vs. Costa de Marfil

Croacia vs. Uruguay

México vs. Argentina

Mali vs. República Dominicana

Venezuela vs. Argelia

Grecia vs. Ecuador

Australia vs. Senegal

Llave 2

Corea del Sur vs. Japón

Egipto vs. Colombia

Serbia vs. China

Francia vs. Uganda

Italia vs. Tayikistán

Bélgica vs. Arabia Saudita

Brasil vs. Mozambique

Chile vs. Marruecos

🏆🌎 [OFICIAL] ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB 17. ARGENTINA VS MÉXICO. 🇦🇷🔥🇲🇽 https://t.co/XQjzqZGKM2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 27, 2026

Los ganadores de estos encuentros avanzarán a los octavos de final y continuarán en carrera por el título mundial de la categoría.

¿Cómo se clasificaron las 32 selecciones?

El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 cuenta con un formato de 48 participantes, distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Al término de la fase inicial, clasificaron a la ronda eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

De esta manera, 32 equipos consiguieron su boleto a la primera instancia de eliminación directa. A partir de esta ronda, cada partido será decisivo: las selecciones que pierdan quedarán fuera de la competencia.

Qatar alberga el Mundial Sub-17 hasta diciembre

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se disputa en Qatar desde el 19 de noviembre y tiene previsto finalizar el 13 de diciembre. Los encuentros se desarrollan en el complejo Aspire Zone, mientras que la gran final se jugará en el estadio Ahmad bin Ali.

Esta edición reúne a 48 selecciones y continúa con el formato ampliado que se estrenó en 2025. El torneo representa una vitrina internacional para los jóvenes futbolistas que buscan destacar en el escenario mundial y dar sus primeros pasos hacia el fútbol profesional.

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