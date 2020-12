Mundial Sub 17 que se iba a disputar en Perú fue aplazado a causa del coronavirus

La FIFA ha informado este jueves de que a consecuencia de la pandemia de coronavirus, su Bureau del Consejo ha decidido cancelar las ediciones de 2021 de los Mundiales sub-20 y sub-18, y nombrar a Indonesia y a Perú, anfitriones de dichos torneos en 2021, organizadores de las ediciones de 2023.

“La pandemia de covid-19 sigue representando un reto para la organización de competiciones internacionales y ha restringido los viajes internacionales. Por este motivo, la FIFA ha estado constantemente en contacto con las partes interesadas, incluidas las federaciones miembro y las confederaciones anfitrionas de los citados torneos previstos para 2021. En el marco de estas consultas, ha quedado claro que la situación mundial no se ha normalizado lo suficiente como para poder solventar los retos que plantea la organización de ambas competiciones, incluida la viabilidad de los torneos clasificatorios”, señala la FIFA.

Asimismo, la FIFA “desea mostrar su agradecimiento a las federaciones miembro anfitrionas, así como a las autoridades de Indonesia y Perú por su compromiso con los torneos y por los preparativos llevados a cabo hasta la fecha. La FIFA espera seguir colaborando estrechamente con los países anfitriones para que los torneos sean todo un éxito”.

Conmebol aplazó Sudamericanos Sub 20 y Sub 17 para segundo semestre del 2021

El Consejo de la casa madre del fútbol sudamericano se reunió de manera virtual y resolvió aplazar los torneos clasificatorios para el segundo semestre de 2021 frente a una posible segunda ola de contagios del nuevo coronavirus.

El Sudamericano sub 20 estaba pactado a disputarse entre el 2 y el 27 de febrero en Colombia, con miras al Mundial de Indonesia de la división, mientas que el certamen sub 17 se iba a realizar del 31 de marzo y al 25 de abril en Ecuador, de cara al Mundial que organizará Perú.

“El Consejo analizó también la programación de las competiciones juveniles masculinas para el año que comienza, así como las Eliminatorias mundialistas del Fútbol Playa. Conviene recordar que los torneos de las distintas categorías y modalidades de fútbol quedaron suspendidos en el continente desde el inicio de la pandemia. En el caso de los torneos juveniles, se aguarda la definición de la FIFA sobre la cancelación o no de los mundiales Sub 17 y Sub 20”, señala el comunicado emitido por Conmebol.

