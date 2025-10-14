Este jueves, Argentina se medirá ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub-20 disputado en Chile y, por su parte, César Torres, entrenador del conjunto `cafetero’, dio declaraciones en la previa de este decisivo duelo y comentó que, más allá de la dificultad, tienen optimismo con quedarse con la llave.

¡Los cafeteros vuelan alto! La Selección Colombia, liderada por el goleador Neyser Villarreal (3 goles vs. España), llega a semis con gran impulso. Los dirigidos por César Torres buscan seguir haciendo historia en el Mundial Sub-20. | Crédito: @fcfseleccioncol / Instagram

“Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie”, comentó Torres en rueda de prensa previo al partido que se jugará en Ñuñoa.

Asimismo, agregó: “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en provocaciones”.

Argentina y Colombia disputan una intensa semifinal del Mundial Sub-20 en Santiago de Chile, con transmisión disponible por FOX Sports en todo Estados Unidos. (Fotos: AFP)

Definición del Mundial Sub-20

Como se recuerda, Argentina llega de vencer por 2-0 a México, mientras que Colombia dio el gran golpe al golear por 3-0 a España en la llave previa. El duelo entre ambos sudamericanos se jugará este jueves a las 6:00 pm, mientras que la otra semifinal se disputará el mismo día a las 3:00 pm y tendrá como protagonistas a Marruecos y Francia. La gran final será este domingo 19 de octubre a las 6:00 pm.

