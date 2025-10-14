Este jueves, Argentina se medirá ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub-20 disputado en Chile y, por su parte, César Torres, entrenador del conjunto `cafetero’, dio declaraciones en la previa de este decisivo duelo y comentó que, más allá de la dificultad, tienen optimismo con quedarse con la llave.
“Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie”, comentó Torres en rueda de prensa previo al partido que se jugará en Ñuñoa.
Asimismo, agregó: “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en provocaciones”.
Definición del Mundial Sub-20
Como se recuerda, Argentina llega de vencer por 2-0 a México, mientras que Colombia dio el gran golpe al golear por 3-0 a España en la llave previa. El duelo entre ambos sudamericanos se jugará este jueves a las 6:00 pm, mientras que la otra semifinal se disputará el mismo día a las 3:00 pm y tendrá como protagonistas a Marruecos y Francia. La gran final será este domingo 19 de octubre a las 6:00 pm.
