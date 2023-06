Stav Lemkin, defensor central del Hapoel Tel Aviv y de la Selección de Israel Sub 20, fue abordado por la prensa y confesó su admiración y fanatismo por Lionel Messi. El futbolista israelí mostró su tatuaje del astro argentino y lo llenó de elogios.

Lemkin tiene un tatuaje del rosarino en la pierna derecha, acompañado de un gran mensaje. “Me gusta Leo Messi, tengo un tatuaje suyo. Me lo hice después de que ganó el Mundial. Era mi héroe de la infancia, es mi ídolo aunque yo sea central, y me hice el tatuaje porque lo amo”, indicó al ser consultado por Messi.

"ERA MI HÉROE DE LA INFANCIA, ES MÍ ÍDOLO..." Stav Lemkin, zaguero del Hapoel Tel Aviv y de la Selección de Israel Sub 20 que hace historia en Argentina, habló sobre su tatuaje de Leo Messi. pic.twitter.com/MHNmkGWIHT — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2023

La Selección de Israel viene realizando un tremenda actuación en el Mundial Sub 20. En fase de grupos terminó segundo, por detrás de Colombia. En octavos de final, eliminó a Uzbekistán de forma agónica en los minutos de descuento. Sin embargo, en cuartos de final, la escuadra israelí hizo historia al eliminar a Brasil por 3-2 en un partidazo.

A un paso de la final del Mundial Sub 20

Israel se enfrentará a Uruguay este jueves 8 de junio a las 12.30 p. m. (hora peruana) por las semifinales. El ganador se medirá a Italia o Corea del Sur el domingo 11 de junio a las 4.00 p. m. (hora peruana).